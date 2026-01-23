I pronostici di venerdì 23 gennaio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 23 gennaio, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori

Finita la tre giorni di Champions League ed Europa League torna subito in campo la Serie A con il primo anticipo del venerdì. L’Inter dopo la dolorosa sconfitta con l’Arsenal proverà a rialzarsi contro il Pisa: una partita che sembra sulla carta l’ideale per ritrovare subito morale in vista della decisiva trasferta di Dortmund nell’ultima giornata della League Phase.

Anche il PSG come l’Inter ha perso nell’ultima giornata di Champions League, e deve pure vincere perché rispetto agli anni passati il campionato di Ligue 1 è più equilibrato del solito.

I pronostici sulle altre partite

In Bundesliga c’è il sentito derby tra St Pauli e Amburgo che promette scintille e anche gol. A proposito di gol e over conviene sempre dare uno sguardo alle partite in programma nella Zweite Liga e nell’Eerste Divisie olandese.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + OVER 1,5 in Levante-Elche, Liga, ore 21:00

Vincenti

  • EMPOLI o PAREGGIO (in Carrarese-Empoli, Serie B, ore 20:30)
  • INTER (in Inter-Pisa, Serie A, ore 20:45)
  • PSG (in Auxerre-PSG, Ligue 1, ore 20:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • De Graafschap-RKC Waalwijk, Eerste Divisie, ore 20:00
  • SC Cambuur-FC Eindhoven, Eerste Divisie, ore 20:00
  • Trabzonspor-Kasımpaşa, Super Lig, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Willem II-Venlo, Eerste Divisie, ore 20:00
  • St. Pauli-Amburgo, Bundesliga, ore 20:30
  • Arminia Bielefeld-Holstein Kiel, Zweite Liga, ore 18:30
Comparazione quota totale (gol + over): 14.31 GOLDBET ; 14.98 SPORTBET; 14.31 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2 + GOL in Auxerre-PSG, Ligue 1, ore 19:00

 

