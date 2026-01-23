I pronostici di venerdì 23 gennaio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 23 gennaio, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori

Finita la tre giorni di Champions League ed Europa League torna subito in campo la Serie A con il primo anticipo del venerdì. L’Inter dopo la dolorosa sconfitta con l’Arsenal proverà a rialzarsi contro il Pisa: una partita che sembra sulla carta l’ideale per ritrovare subito morale in vista della decisiva trasferta di Dortmund nell’ultima giornata della League Phase.

Anche il PSG come l’Inter ha perso nell’ultima giornata di Champions League, e deve pure vincere perché rispetto agli anni passati il campionato di Ligue 1 è più equilibrato del solito.

I pronostici sulle altre partite

In Bundesliga c’è il sentito derby tra St Pauli e Amburgo che promette scintille e anche gol. A proposito di gol e over conviene sempre dare uno sguardo alle partite in programma nella Zweite Liga e nell’Eerste Divisie olandese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Levante-Elche, Liga, ore 21:00

Vincenti

EMPOLI o PAREGGIO (in Carrarese-Empoli, Serie B, ore 20:30)

(in Carrarese-Empoli, ore 20:30) INTER (in Inter-Pisa, Serie A, ore 20:45)

(in Inter-Pisa, ore 20:45) PSG (in Auxerre-PSG, Ligue 1, ore 20:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

De Graafschap-RKC Waalwijk , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 SC Cambuur-FC Eindhoven , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Trabzonspor-Kasımpaşa, Super Lig, ore 18:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Willem II-Venlo , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 St. Pauli-Amburgo , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Arminia Bielefeld-Holstein Kiel, Zweite Liga, ore 18:30

Comparazione quota totale (gol + over): 14.31 GOLDBET ; 14.98 SPORTBET; 14.31 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Auxerre-PSG, Ligue 1, ore 19:00