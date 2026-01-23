I pronostici del weekend (24-25 gennaio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, ventiduesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Bayern Monaco, Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City e Arsenal.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Heidenheim-Lipsia, Bayern Monaco-Augsburg, Barcellona-Real Oviedo, Manchester City-Wolverhampton e Villarreal-Real Madrid.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Le Havre-Monaco, Marsiglia-Lens, Genoa-Bologna, Gladbach-Stoccarda ed Eintracht Francoforte-Hoffenheim.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Manchester City (in Manchester City-Wolverhampton, Premier League, sabato 16:00)
• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Maiorca, Liga, domenica 14:00)
• Arsenal (in Arsenal-Manchester United, Premier League, domenica 17:30)
Partite da almeno un gol per squadra
• Gladbach-Stoccarda, Bundesliga, domenica 15:30
• Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Bundesliga, sabato 15:30