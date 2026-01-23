I pronostici del weekend (24-25 gennaio): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend, ventiduesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Bayern Monaco, Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City e Arsenal.

I pronostici del weekend (24-25 gennaio): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Heidenheim-Lipsia, Bayern Monaco-Augsburg, Barcellona-Real Oviedo, Manchester City-Wolverhampton e Villarreal-Real Madrid.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Le Havre-Monaco, Marsiglia-Lens, Genoa-Bologna, Gladbach-Stoccarda ed Eintracht Francoforte-Hoffenheim.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Heidenheim-Lipsia, Bundesliga, sabato 15:30
Bayern Monaco-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30
Barcellona-Real Oviedo, Liga, domenica 16:15
Manchester City-Wolverhampton, Premier League, sabato 16:00
Villarreal-Real Madrid, Liga, sabato 21:00
  • Maggiori informazioni sui bonus

    Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30)
Manchester City (in Manchester City-Wolverhampton, Premier League, sabato 16:00)
Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Maiorca, Liga, domenica 14:00)
Barcellona (in Barcellona-Real Oviedo, Liga, domenica 16:15)
Arsenal (in Arsenal-Manchester United, Premier League, domenica 17:30)
Comparazione quota totale (gol + over): 44.65 GOLDBET ; 48.91 SPORTBET; 44.65 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Le Havre-Monaco, Ligue 1, sabato 19:00
Marsiglia-Lens, Ligue 1, sabato 21:05
Genoa-Bologna, Serie A, domenica 15:00
Gladbach-Stoccarda, Bundesliga, domenica 15:30
Eintracht Francoforte-Hoffenheim, Bundesliga, sabato 15:30
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

 

Gestione cookie