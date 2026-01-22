Pronostico Utrecht-Genk: la prima gioia europea resta una chimera

Utrecht-Genk è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Deludente finora il percorso nella League Phase da parte dell’Utrecht, tornato a giocare una competizione europea per la prima volta dalla stagione 2010-11. Il club olandese dopo sei giornate è praticamente eliminato, avendo conquistato un solo punto e soprattutto avendo realizzato a malapena 3 gol (secondo peggior attacco della competizione). L’unica volta in cui gli uomini di Ron Jans sono riusciti ad evitare la sconfitta, paradossalmente, è stato lo scorso novembre contro il Porto di Francesco Farioli, una squadra che sta dominando il campionato portoghese e che ad oggi rientra tra le prime otto della maxi-classifica di Europa League.
La rosa dell’Utrecht non si è rivelata all’altezza del doppio impegno settimanale: non è un caso che stia arrancando anche in patria, dove è solamente decimo e momentaneamente dalla zona Europa.
Il Genk può sognare il pass diretto
Neppure il lontano parente, per intenderci, di quella squadra che nella passata stagione arrivò quarta, meritando la qualificazione alla seconda manifestazione continentale per ordine d’importanza. Da quando si è ripreso a giocare dopo la sosta natalizia, la truppa di Jans ha perso due partite su due: prima il ko in Coppa d’Olanda con il Twente, poi la sconfitta in campionato in casa del Volendam, una formazione che sta lottando per non retrocedere. Di questa situazione proverà ad approfittarne il Genk che, al contrario dell’Utrecht, ha ancora buone possibilità di qualificarsi direttamente agli spareggi. I belgi sono sedicesimi nella maxiclassifica, a quota 10 punti, e con due vittorie nelle ultime due giornate potrebbero chiudere tra le prime otto (ovviamente non dipenderà solo da loro).
La sosta invernale, ad ogni modo, non sembra aver fatto bene alla squadra di Nicky Hayen, che nello scorso fine settimana è caduta a sorpresa in casa dello Zulte Waregem (2-1), incassando la seconda sconfitta consecutiva in campionato.
Come vedere Utrecht-Genk in diretta tv e in streaming
La sfida tra Utrecht e Genk è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo Stadion Galgenwaard di Utrecht, nei Paesi Bassi. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa e Conference League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Il Genk non ha certo brillato nell’ultimo periodo ma non può farsi sfuggire i tre punti in casa del deludente Utrecht. Che, se vogliamo, è messo molto peggio dei belgi. Optiamo per la doppia chance esterna all’interno di una gara in cui si dovrebbero vedere più di due gol complessivi.
Le probabili formazioni di Utrecht-Genk
UTRECHT (4-5-1): Barkas; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Miguel Rodriguez, Engwanda, Bozdogan, Cathline, de Wit; Haller.
GENK (4-2-3-1): Lawal; Medina, Smets, Sadick, El Ouahdi; Sattlberger, Heynen; Sor, Heymans, Karetsas; Hyun-gyu Oh.