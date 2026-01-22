Pronostico Salisburgo-Basilea: alla disperata ricerca di una vittoria

Salisburgo-Basilea è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nessuna delle due, oggi, disputerebbe gli spareggi di accesso agli ottavi di finale. Né il Salisburgo, trentunesimo e con soli 3 punti conquistati in sei giornate, né il Basilea, che però ha sicuramente qualche possibilità in più rispetto agli austriaci, essendo a +3 in classifica, ad una incollatura dalla ventiquattresima.

La matematica, tuttavia, ancora non condanna la squadra di Thomas Letsch, che ha l’obbligo di vincere le ultime due gare rimaste da giocare e, a quel punto, sperare di rientrare tra le prime 24, magari grazie a qualche rallentamento di chi in questo momento le sta davanti. Salisburgo che nel frattempo è tornato a guardare tutti dall’alto verso il basso nel proprio campionato.

Austriaci deludenti in coppa

In Austria – dove il campionato non riprenderà prima di febbraio – i Roten Bullen sono primi a +3 sul LASK. E lo devono soprattutto ai numeri di un attacco che in patria non ha eguali: 31 gol segnati in 17 partite. In Europa League, invece, il rendimento del Salisburgo è stato molto deludente: a malapena un successo in sei giornate e solo cinque reti realizzate.

Discorso diverso per il Basilea, che con le due sconfitte patite tra novembre e dicembre con Genk e Aston Villa rischia di rovinare un buon avvio europeo. Gli elvetici comunque possono ancora farcela ma servono almeno quattro punti tra la trasferta nella vicina Austria ed il match casalingo con i cechi del Viktoria Plzen in programma nella prossima settimana. In campionato Shaqiri e compagni devono accontentarsi, per ora, di un anonimo quarto posto. Addirittura 10 i punti che separano i campioni di Svizzera in carica dalla capolista Thun: sarà molto difficile, insomma, difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Oltralpe si è ripreso a giocare solamente lo scorso fine settimana dopo la lunga pausa natalizia: il Basilea non è andato al di là di un pareggio con il Sion.