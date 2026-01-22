Pronostico Nizza-GA Eagles: è una questione di motivazioni

Nizza-GA Eagles è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Poco sopra la zona retrocessione in campionato e già fuori dai giochi in Europa League. È un vero e proprio incubo la stagione del Nizza, che nelle ultime due giornate della League Phase della seconda competizione continentale per ordine d’importanza scenderà in campo esclusivamente per salvare l’onore. Gli Aiglons, infatti, sono ancora inchiodati a quota 0 punti dopo sei turni: ne hanno perse sei su sei, subendo 13 gol complessivi e segnandone soltanto quattro. Difficile fare peggio di così.

In patria le cose non vanno affatto meglio: da ottobre i rossoneri hanno vinto a malapena due partite in Coppa di Francia, mentre in campionato i tre punti mancano da quasi tre mesi e la debacle di sabato scorso in casa del Tolosa (5-1) ha reso il tutto ancora più drammatico. L’incubo retrocessione diventa sempre più concreto per gli uomini di Claude Puel, allenatore che a inizio dicembre ha preso il posto dell’esonerato Franck Haise.

Olandesi ancora in corsa per i playoff

Il Nizza per ora ha un margine di quattro punti sulla terzultima ma continuando di questo passo rischia di piombare in zona rossa. Gli olandesi del GA Eagles cercheranno di approfittare di questo momento complicato dei rossoneri: un colpaccio all’Allianz Riviera consentirebbe alla squadra di Melvin Boel salire a quota 9 ed avere successivamente la possibilità di giocarsi il tutto per tutto davanti al proprio pubblico nell’ultima giornata contro il Braga.

Dopo un discreto avvio – 2 vittorie nelle prime 4, tra cui quella insperata con l’Aston Villa, favorito numero uno – i giallorossi hanno rallentato perdendone due di fila (0-4 contro lo Stoccarda e 2-1 in trasferta a Lione) e uscendo di nuovo fuori dalle prime 24. In patria invece il club di Deventer è reduce da ben 5 pareggi di fila: due di questi sono arrivati nella coppa nazionale, con Deijl e compagni che in entrambe le occasioni l’hanno spuntata ai calci di rigore. Nello scorso fine settimana il GA Eagles è uscito con un punto in tasca dalla sfida con l’Ajax all’Amsterdam Arena, terminata 2-2.