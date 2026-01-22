Pronostico Levante-Elche: altro utile col cambio in panchina

Levante-Elche è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Nonostante abbiano acciuffato la promozione insieme lo scorso anno, Levante ed Elche stanno vivendo una stagione totalmente agli opposti. Sono penultimi i padroni di casa, che hanno pure cambiato tecnico all’inizio della sosta invernale, sono a pochi punti dalla zona Europa gli ospiti, che ormai hanno raggiunto la salvezza, primo vero obiettivo stagionale.

Nelle tre partite che Castro ha guidato sulla panchina del Levante, ha preso due risultati utili ma poi è caduto lo scorso fine settimana sul campo del Real Madrid. Ci sta, ovviamente, nessuno pensava che questa squadra potesse vincere o fare punti al Bernabeu, ma adesso, messosi alle spalle l’impegno proibitivo, il momento diventa opportuno per tornare a fare punti. La classifica dietro non è che sia così lunga, quindi le possibilità per rendere la seconda parte di stagione avvincente ci sono, l’importante è vincere. E contro l’Elche, il Levante, parte favorito.

Sì, perché nonostante gli ospiti non abbiano pensieri in testa – 24 punti fino ad oggi sono un bottino enorme – non le possono davvero vincere tutte. E infatti si presentano a questo match senza vittorie da quatto giornate e un rendimento difensivo davvero molto brutto. Si è inceppato qualcosa, e i padroni di casa ne potrebbero sicuramente approfittare per tenere viva la speranza salvezza. Un colpo grosso, in poche parole.

Come vedere Levante-Elche in diretta tv e streaming

La sfida Levante-Elche, gara valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Levante è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

La quota della vittoria del Levante è altissima e si potrebbe sfruttare. Occhio alla questione GOL, inoltre. Parliamo di due squadre che hanno subito parecchio e che dietro ballano. Quindi sì, match pure da tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Levante-Elche

LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sanchez; Vencedor, Martinez; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong.

ELCHE (5-3-2): Pena; Josan, Chust, Affengruber, Petrot, Valera; Neto, Aguado, Febas; Diangana, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1