Pronostico Carrarese-Empoli: terza di fila?

Carrarese-Empoli è una partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Divise da un solo punto in classifica, Carrarese e Empoli sono alle porte dei playoff. Certo, se dovessimo guardare solamente alla qualità della rosa e alla storia di queste due squadre, staremmo qui a parlare di un match senza nulla da dire. Ma per fortuna il calcio è diverso.

Stanno bene i padroni di casa che vengono da due vittorie di fila e da una serie di quattro risultati utili nel corso delle ultime cinque partite che hanno aggiustato una classifica che si stava facendo davvero preoccupante. L’Empoli invece ha perso in casa contro il SudTirol, mettendo in evidenza ancora una volta i problemi offensivi: si è pure fatto male, di nuovo, Pellegri, un attaccante valido che ha chiuso la stagione in anticipo. Si cercherà una punta sul mercato per la squadra di Dionisi che, al momento, deve tornare a fare punti. C’è il dente avvelenato e c’è la possibilità di mettere in campo, comunque, delle caratteristiche tecniche che possono fare la differenza in qualsiasi momento.

Non crediamo che l’Empoli perderà un’altra partita anche se il campo della Carrarese è sicuramente difficile. Anche perché le ultime due trasferte degli azzurri hanno regalato due vittorie, entrambe per uno a zero, contro Cesena e Mantova. Si va per il tris? La risposta ve la diamo nel nostro pronostico.

Come vedere Carrarese-Empoli in diretta tv e in streaming

Carrarese-Empoli, in programma venerdì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.95 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Potrebbe sì, riuscire nel colpo l’Empoli di Dionisi. Magari con lo stesso risultato venuto fuori dalle ultime due trasferte. In ogni caso parliamo di una squadra che ha le carte in regola per riuscirci. Match da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Carrarese-Empoli

CARRARESE (5-3-2): Bleve; Calabrese, Oliana, Illanes; Bouah, Schiavi, Zuelli, Hasa, Belloni; Abiuso, Finotto.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ghion, Yepes, Moruzzi; Ilie, Ceesay; Nasti.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1