Pronostici Roma-Stoccarda: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Roma-Stoccarda, i pronostici del match: dal marcatore agli ammoniti, ecco tutte le dritte da monitorare
Con la testa rivolta al prossimo impegno di campionato contro il Milan, la Roma non intende comunque sfigurare in Europa League. All’Olimpico, infatti, i giallorossi se la vedranno con uno Stoccarda che condivide con la compagine di Gasperini gli stessi punti in classifica (dodici).
Un banco di prova non banale, dunque, per i capitolini che soprattutto dalla cintola in su si affideranno ad un massiccio turnover. A caccia di gol pesanti con cui provare a risalire la china, ad esempio, Evan Ferguson vuole farsi trovare pronto e sfoderare una prestazione concreta con cui lanciare un messaggio al suo allenatore.
Al centro di un attacco tanto fisico quanto dinamico, l’attaccante irlandese potrebbe far breccia in una difesa che, al netto del buon trend in campionato, continua a denotare qualche incertezza dalla cintola in giù: Ferguson marcatore plus sembra essere un’opzione di tutto rispetto.
Roma-Stoccarda, i pronostici del match: tiratori e ammoniti sul tavolo
Con Soulé che non dovrebbe avere particolari problemi ad indirizzare almeno due conclusioni nello specchio di porta avversario, un altro nome da monitorare in chiave tiratori è quello di Manu Koné, molto più propositivo nell’ultimo quarto di campo.
Con diverse frecce al proprio arco con cui provare a colpire la Roma, però, gli ospiti non hanno alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale e cercheranno di giocarsi le proprie chances.
Al centro di un attacco che tende ad appoggiarsi sulla sua intraprendenza, Undav potrebbe vivere una serata importante trovando in almeno una circostanza la via della porta: un suo Over 0,5 tiro in porta in plus non è affatto da trascurare.
Ferguson marcatore plus; Soulé Over 1,5 tiri in porta plus; Undav, Pellegrini e Koné Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 14,07 su Goldbet.