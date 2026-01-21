Pronostico Young Boys-Lione: Fonseca è inarrestabile

Young Boys-Lione è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da un lato una squadra che si presenta dopo cinque sconfitte di fila; dall’altro una che ne ha vinte sei di fila e che è prima anche in questa prima fase di Europa League. Con tutto il rispetto per gli altri club che giocano questa manifestazione, il Lione ci appare al momento la seria candidata a vincere anche la Coppa.

Sta vivendo un momento magico la truppa guidata da Paulo Fonseca. Lo sapevamo fosse un allenatore importante ma in Francia sta facendo davvero vedere a tutti di che pasta è fatto. In campionato sta risalendo la classifica e in Europa non ha mai sbagliato un colpo. Adesso l’obiettivo è chiudere anche al primo posto, vorrebbe dire anche avere un sorteggio migliore nel momento in cui finiranno i playoff. Con solamente tre gol subiti, inoltre, i francesi sono la migliore difesa del torneo. Affrontare lo Young Boys in questo momento, che vive forse il momento più complicato della sua annata, non è un ostacolo insormontabile, anzi, tutt’altro. E ne bisogna approfittare.

Dodici, invece, sono le volte che il portiere dei padroni di casa si è dovuto abbassare per raccogliere il pallone alle proprie spalle, troppo volte. E se non difendi nel migliore dei modi non vinci, è inevitabile. Senza dimenticare che i francesi hanno trovato quell’attaccante che si è subito inserito nel cuore dei tifosi, quell’Endrick preso in prestito dal Real Madrid che ha iniziato subito a fare la differenza.