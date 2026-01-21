Pronostico Young Boys-Lione: Fonseca è inarrestabile

di

Young Boys-Lione è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da un lato una squadra che si presenta dopo cinque sconfitte di fila; dall’altro una che ne ha vinte sei di fila e che è prima anche in questa prima fase di Europa League. Con tutto il rispetto per gli altri club che giocano questa manifestazione, il Lione ci appare al momento la seria candidata a vincere anche la Coppa.

Sta vivendo un momento magico la truppa guidata da Paulo Fonseca. Lo sapevamo fosse un allenatore importante ma in Francia sta facendo davvero vedere a tutti di che pasta è fatto. In campionato sta risalendo la classifica e in Europa non ha mai sbagliato un colpo. Adesso l’obiettivo è chiudere anche al primo posto, vorrebbe dire anche avere un sorteggio migliore nel momento in cui finiranno i playoff. Con solamente tre gol subiti, inoltre, i francesi sono la migliore difesa del torneo. Affrontare lo Young Boys in questo momento, che vive forse il momento più complicato della sua annata, non è un ostacolo insormontabile, anzi, tutt’altro. E ne bisogna approfittare.

Dodici, invece, sono le volte che il portiere dei padroni di casa si è dovuto abbassare per raccogliere il pallone alle proprie spalle, troppo volte. E se non difendi nel migliore dei modi non vinci, è inevitabile. Senza dimenticare che i francesi hanno trovato quell’attaccante che si è subito inserito nel cuore dei tifosi, quell’Endrick preso in prestito dal Real Madrid che ha iniziato subito a fare la differenza.

Come vedere Young Boys-Lione in diretta tv e in streaming

La sfida Young Boys-Lione è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata 1.75 su Goldbet  e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 2.25 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Stuzzica e anche molto la quota della vittoria del Lione. Che potrebbe con tre punti chiudere in maniera definitiva i conti pure del primo posto. Insomma, contro una squadra in crisi l’occasione è ghiotta. Anche il NO GOL non è male, potrebbe essere la serata magica per i francesi.

Le probabili formazioni di Young Boys-Lione

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Keller; Andrews, Wuthrich, Benito, Mambwa; Gigovic, Lauper, Fassnacht, Sanches, Monteiro; Bedia.
LIONE (4-3-3): Grief; Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico; Tessman, Morton, Abner, Sulc; Endrick, Moreira.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3

