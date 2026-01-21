Pronostico PAOK-Betis: tutti felici in questo modo

PAOK-Betis è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
E’ il primo scontro diretto, nella storia, tra PAOK e Betis. Anche se la squadra greca non è che sia andata benissimo quando ha affrontato delle formazioni spagnole: il computo dice, rimanendo nelle ultime undici partite, una sola vittoria e cinque sconfitte.
Sono due squadre queste che sanno benissimo che una vittoria permetterebbe di raggiungere quasi sicuramente la qualificazione. Ma il Betis, dal proprio canto, sa benissimo che sarà durissima uscire indenni da questo campo. Oltre al fatto che il PAOK ha una tifoseria che definire caldissima è dire poco, nelle ultime undici partite giocate, in nove occasioni, i padroni di casa davanti ai propri tifosi hanno sempre fatto almeno due reti. Non sappiamo se succederà così pure stavolta, ma è evidente che il bottino offensivo è di tutto rispetto.
Il Betis, quarto in classifica con undici gol fatti e solamente quattro subiti, potrebbe anche essere contento di un punto per poi giocarsi la qualificazione diretta in casa nell’ultimo turno di questa prima fase. E, anche al PAOK, il pareggio, potrebbe andare bene. Soprattutto perché ha molte squadre dietro e non tutte le possono vincere. Certo, i greci cercheranno ovviamente la vittoria, ma parliamo pur sempre di un Betis che lo scorso anno è arrivato in finale di Conference League e che quindi sa come si giocano questo tipo di partite.
Come vedere PAOK-Betis in diretta tv e in streaming
La sfida PAOK-Betis è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
La cosa sicura di questa partita è che entrambe le squadre troveranno la via della rete. E occhio perché alla fine, il Betis, la potrebbe anche “addormentare” nel caso mettendola nei propri binari. Come spiegato prima la X finale agli ospiti andrebbe decisamente bene.
Le probabili formazioni di PAOK-Betis
PAOK (4-2-3-1): Tsiftis; Kenny, Vogliacco, Michaildis, Taylor; Zafeiris, Meite; Chatsidis, Pelkas, Taison; Giakoumakis.
BETIS (4-3-3): Valles; Ruibal, Bartra, Natan, Gomez; Altimira, Lo Celso, Roca; Antony, Avila, Fornals.
POSSIBILE RISULTATO: 1-3