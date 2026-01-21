Pronostico PAOK-Betis: tutti felici in questo modo

PAOK-Betis è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

E’ il primo scontro diretto, nella storia, tra PAOK e Betis. Anche se la squadra greca non è che sia andata benissimo quando ha affrontato delle formazioni spagnole: il computo dice, rimanendo nelle ultime undici partite, una sola vittoria e cinque sconfitte.

Sono due squadre queste che sanno benissimo che una vittoria permetterebbe di raggiungere quasi sicuramente la qualificazione. Ma il Betis, dal proprio canto, sa benissimo che sarà durissima uscire indenni da questo campo. Oltre al fatto che il PAOK ha una tifoseria che definire caldissima è dire poco, nelle ultime undici partite giocate, in nove occasioni, i padroni di casa davanti ai propri tifosi hanno sempre fatto almeno due reti. Non sappiamo se succederà così pure stavolta, ma è evidente che il bottino offensivo è di tutto rispetto.

Il Betis, quarto in classifica con undici gol fatti e solamente quattro subiti, potrebbe anche essere contento di un punto per poi giocarsi la qualificazione diretta in casa nell’ultimo turno di questa prima fase. E, anche al PAOK, il pareggio, potrebbe andare bene. Soprattutto perché ha molte squadre dietro e non tutte le possono vincere. Certo, i greci cercheranno ovviamente la vittoria, ma parliamo pur sempre di un Betis che lo scorso anno è arrivato in finale di Conference League e che quindi sa come si giocano questo tipo di partite.