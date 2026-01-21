Pronostico Dinamo Zagabria-FCSB: occhio ai cartellini

Dinamo Zagabria-FCSB è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Occasione importante per la Dinamo Zagabria, che lotta per entrare in un posto nelle prime 24 dell’Europa League. Ci sono ottime possibile di una vittoria, soprattutto perché gli ospiti arrivano a questo match da due sconfitte di fila e non vivono il loro migliore momento di forma. Anzi, tutt’altro.

Sarà sicuramente una gara da almeno tre reti complessive e vi spieghiamo il motivo. Tenendo presente che ci sono altissime possibilità di un’affermazione di casa, c’è da sottolineare che otto delle ultime dieci sfide che i croati hanno giocato in casa hanno avuto almeno una rete per squadra. Quindi i rumeni, un gol, lo dovrebbero anche riuscire a trovare. E occhio pure alla possibilità di vedere un certo numero di cartellini. Le statistiche degli ospiti, sotto questo aspetto, sono clamorose.

Sì, perché nelle sei gare disputate fino al momento, l’FCSB ha preso 18 cartellini gialli, la media esatta di tre a partita. E in una gara del genere, dove la posta in palio è davvero altissima – il rischio eliminazione è concreto – non vediamo come questa media possa scendere.

Come vedere Dinamo Zagabria-FCSB in diretta tv e in streaming