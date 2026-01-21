Pronostico Braga-Nottingham Forest: caterva di gol

Braga-Nottingham Forest è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non ha mai affrontato nella propria storia il Nottingham Forest. Ma il Braga ha un dato particolare quando affronta delle squadre inglesi, soprattutto se guardiamo le ultime tre gare. Una caterva di gol: parliamo, infatti, di sedici reti totali con 2 pareggi e una sconfitta come risultati finali.

Settimo posto per i portoghesi in questa classifica unica dell’Europa League, mentre il Nottingham è all’undicesimo posto. Nessuna delle due, al momento, sa benissimo quello che succederà dopo l’ultima giornata. Ma c’è da dire che i padroni di casa, che hanno preso solamente cinque gol in questa manifestazione, partono leggermente avanti. Anche perché, da cinque partite di fila, non si conosce l’amaro gusto della sconfitta tra le mura amiche (quattro vittorie), mentre il Nottingham in trasferta non riesce ad avere quella continuità che onestamente servirebbe. Ha perso, anche, pure se ai calci di rigore, contro il Wrexham in Fa Cup. Una sconfitta clamorosa che ha eliminato la truppa inglese con molto anticipo dalla competizione rispetto a quelle che potevano essere le previsioni.

Rimanendo poi sulla partita di giovedì sera, e sottolineando i numeri dei quali vi abbiamo parlato prima relativi al Braga, pure il Nottingham quando gioca in trasferta prende molti gol: nove nelle ultime cinque partite.