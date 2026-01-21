Pronostico Bologna-Celtic: ottavi diretti ancora possibili

Bologna-Celtic è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Concrete le possibilità del Bologna di qualificarsi tra le prime otto della maxiclassifica ed evitare il playoff. Lo scorso anno bastarono 14 punti per volare direttamente agli ottavi: a due giornate dal termine della League Phase di Europa League i rossoblù ne hanno 11 e, se dovessero fare en plein contro Celtic e Maccabi Tel Aviv, uno dei primi otto posti dovrebbe essere pressocché certo.

Il problema è che la squadra di Vincenzo Italiano sta attraversando un momento complicato, senza ombra di dubbio il più difficile della sua stagione. E dall’ultima giornata di Europa League, in cui i felsinei riuscirono ad espugnare un campo ostico come quello del Celta Vigo conquistando il secondo successo consecutivo in coppa, sembra trascorsa un’eternità.

Da allora, infatti, il Bologna ha frenato bruscamente in campionato, scivolando all’ottavo posto e addirittura a -7 dal sesto, con la zona Europa che si sta allontanando giornata dopo giornata. Da novembre in poi Orsolini e compagni hanno vinto soltanto una partita in Serie A, contro il Verona. L’affermazione con gli scaligeri aveva fatto ipotizzare un cambio di rotta ma la sconfitta patita con la Fiorentina domenica scorsa ha però dimostrato che il Bologna non è affatto guarito: nel primo tempo i rossoblù hanno sofferto parecchio la vivacità dei viola, chiudendo sotto di due gol. Nella ripresa c’è stata una reazione ma non è bastata per evitare il terzo ko negli ultimi cinque turni. Italiano spera di voltare pagina in Europa League contro un avversario che al momento sarebbe qualificato ai playoff solo per il rotto della cuffia.

Celtic rivitalizzato dal cambio in panchina

La stagione del Celtic continua ad essere molto travagliata. In Scozia i biancoverdi sono “solamente” secondi in classifica, a -6 dagli Hearts, scenario inusuale per una squadra che è abituata a dominare il proprio campionato.

La sconfitta rimediata ad inizio mese nell’Old Firm di Glasgow con i Rangers ha convinto la società a dare il benservito all’allenatore francese Wilfried Nancy, rimasto in sella soltanto poche settimane. La scintilla tra l’ex tecnico del Columbus Crew ed il gruppo squadra evidentemente non era scattata ed il club ha preferito richiamare Martin O’Neill, che prima dell’arrivo di Nancy aveva fatto da traghettatore. Con lui al timone il Celtic ha ripreso a vincere: successi in campionato con Dundee United e Falkirk – entrambi senza subire gol – ed in coppa nazionale con l’Auchinleck Talbot. L’obiettivo, adesso, è cercare di strappare la qualificazione agli spareggi di Europa League e la sensazione è che servano almeno quattro punti tra la trasferta dell’Dall’Ara e la sfida casalinga con l’Utrecht.