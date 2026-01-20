Pronostico Marsiglia-Liverpool: De Zerbi può approfittarne

Marsiglia-Liverpool è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’ultima sconfitta del Liverpool risale allo scorso 26 novembre, quando in Champions League i Reds furono travolti 4-1 dal PSV. Dal tracollo di Anfield con gli olandesi, la squadra di Arne Slot ha inanellato 12 risultati utili. E fin qui è una buona notizia, ma il problema è che la metà di queste partite i campioni d’Inghilterra in carica le hanno pareggiate, allontanandosi progressivamente dalla dalla vetta in Premier League. Le speranze di fare il bis in campionato, infatti, sono svanite già a gennaio, dal momento che l’Arsenal capolista ha addirittura 14 punti in più e si è reso irraggiungibile. Sabato l’ennesimo mezzo passo falso, un pareggio casalingo con il Burnley penultimo (con un piede e mezzo in Championship), capace di strappare un punto in casa dei Reds (1-1).

In coppa, invece, il Liverpool ha ancora buone chance di chiudere tra le prime 8 ed evitare i fastidiosi playoff. Salah e compagni, a due giornate dal termine, hanno 12 punti, gli stessi di Atletico Madrid, Real Madrid e Inter, che li precedono nella maxi-classifica solo grazie ad una migliore differenza reti.

Reds in corsa per la qualificazione diretta

Considerando che nell’ultimo turno gli uomini di Slot – la cui posizione non è affatto salda, soprattutto adesso che si è liberato Xabi Alonso – ospiteranno il non irresistibile Qarabag, l’obiettivo è espugnare il Velodrome di Marsiglia per continuare a scalare posizioni.

Una missione non agevole, visto che il Liverpool è il lontano parente di quello ammirato nella passata stagione. I transalpini oltretutto stanno facendo molto bene in Champions League: vincendo le ultime due si sono assestati a metà classifica, a quota 9 punti, e sono dunque quasi certi di un posto nei playoff (lo scorso anno per qualificarsi agli spareggi ne bastarono 11). La squadra di Roberto De Zerbi viene dalla scorpacciata di gol contro l’Angers (2-5), grazie alla quale ha potuto archiviare la sconfitta ai rigori nella Supercoppa di Francia con il PSG e difendere il terzo posto in Ligue 1 (il Lens primo ha otto punti in più dei Phocéens).

Liverpool alle prese con il dubbio Salah: il capitano dei Reds è appena rientrato in Inghilterra dopo la finale per il terzo e quarto posto di Coppa d’Africa e non è detto che possa partire dal 1′. Stesso discorso per Aguerd del Marsiglia, che domenica ha giocato la finale della competizione continentale con il suo Marocco.

Come vedere Marsiglia-Liverpool in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Liverpool è in programma mercoledì alle 21:00 all’Orange Velodrome di Marsiglia, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non mancheranno le occasioni per il Liverpool contro un Marsiglia che per sua vocazione non farà certamente le barricate, anzi. La sensazione è che si assisterà ad un match movimentato, con entrambe le squadre a segno: un pareggio, risultato ricorrente nell’ultimo periodo per i Reds, non è da escludere. La squadra di Slot, ad ogni modo, riuscirà ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Liverpool

MARSIGLIA (3-4-3): Rulli; Pavard, Balerdi, Medina; Weah, Højbjerg, Vermeeren, Emerson Palmieri; Greenwood, Aubameyang, Paixão.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitiké, Wirtz.

Il Marsiglia riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-2