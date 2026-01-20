Pronostico Juventus-Benfica, riecco Mou per i bianconeri: ultima chiamata

Juventus-Benfica è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da quando in panchina c’è Luciano Spalletti la Juventus è imbattuta in Champions League. Un pareggio e due vittorie per la Vecchia Signora (1-1 con lo Sporting, 2-3 nel gelo di Bodo e 2-0 ai ciprioti del Pafos), che però ha bisogno di vincerne almeno un’altra per essere certa di chiudere tra le prime 24 della maxiclassifica. Per quanto riguarda invece la qualificazione diretta, ai bianconeri potrebbe non bastare totalizzare 6 punti nelle ultime due giornate della League Phase: Locatelli e compagni andrebbero a quota 15, bottino che nella passata edizione non fu sufficiente per chiudere tra le prime otto e bypassare i playoff (l’ottava chiuse a 16 punti).

La Juve, in ogni caso, ha il dovere di provarci. Anche per dimenticare in fretta la seconda sconfitta dell’era Spalletti, rimediata sabato scorso a Cagliari (1-0). Una partita stradominata a livello di possesso dai bianconeri, ma che i sardi sono riusciti clamorosamente a portare a casa segnando sull’unico tiro in porta.

Chance irrisorie per i lusitani

Solo un incidente di percorso dopo sette risultati utili? Può darsi, ma è stata indubbiamente una mazzata per la classifica e per le ambizioni di scudetto della Juventus, scivolata a -10 dall’Inter e staccata pure dalla Roma nella lotta per il quarto posto. La Champions, dunque, per provare a voltare immediatamente pagina: all’Allianz Stadium arriva un nemico di vecchia data come José Mourinho, oggi alla guida del Benfica. Nonostante una partenza disastrosa, i lusitani si sono rimessi in carreggiata vincendo le ultime due contro Ajax e Napoli: per qualificarsi ai playoff servirebbero almeno altri 4 punti ma ciò significa che bisognerà fare due imprese contro Juventus e Real Madrid.

In campionato il Benfica è lontanissimo dalla vetta – è a -10 dal Porto capolista – e sembra destinato a giocarsi il secondo posto con i rivali cittadini dello Sporting. Sabato scorso i biancorossi hanno prevalso 2-0 sul Rio Ave (gol di Ndoj e Barreiro), archiviando la sconfitta rimediata qualche giorno prima in Taça de Portugal con il Porto. Mourinho a Torino sarà senza gli infortunati Lukebakio, Bah e Rios: pesante soprattutto l’assenza del forte centrocampista arrivato in estate dal Palmeiras. Dall’altro lato, Spalletti dovrebbe riproporre la difesa a quattro, con Kalulu e Cambiaso terzini. A destra, in alto, si rivedrà Conceiçao, in attacco invece David è favorito nel ballottaggio con Openda.

Come vedere Juventus-Benfica in diretta tv e in streaming

Juventus-Benfica è in programma mercoledì alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su sedici gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

Il Benfica è una sorta di bestia nera per la Juventus: sette le vittorie dei lusitani nei nove precedenti, compreso il 2-0 di un anno fa nel maxigirone di Champions League (sempre a gennaio). La squadra di Mourinho ha le carte in regola per mettere in difficoltà i bianconeri anche stavolta, considerando che in questo match si gioca il tutto per tutto: un pareggio sarebbe oro colato per il club portoghese, poi costretto a battere il Real Madrid nell’ultimo turno. Ci sono quindi i presupposti per assistere ad una gara movimentata, in cui entrambe andranno verosimilmente a segno. E che potrebbe accendersi soprattutto nel secondo tempo.

Le probabili formazioni di Juventus-Benfica

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Openda.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1