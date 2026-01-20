Pronostico Feyenoord-Sturm Graz: è nata una stella

Feyenoord-Sturm Graz è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le possibilità di un passaggio del turno sono ridotte al lumicino per entrambe. Rispettivamente tre e quattro punti in classifica non lasciano spazio a chissà quali sogni di gloria. Ma il Feyenoord, comunque, deve cercare almeno di uscire a testa alta da questa competizione dopo aver perso tre partite di fila. E poi, la matematica, non condanna. Se gli olandesi dovessero centrare due vittorie in queste due ultime sfide, allora potrebbero anche farsi dei conti.

Sono sei le gare, in tutte le competizioni, senza vittorie per la squadra che in Olanda ha vinto il titolo sedici volte. Un 2026 iniziato male, come si era chiuso il 2025. In piena crisi. Un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare anche se è esplosa la stellina Van Persie, figlio dell’allenatore, che nel weekend ha trovato una doppietta clamorosa, le prime reti con la prima squadra. E non reti così: uno di tacco e uno in rovesciata, anche se poi è comunque arrivata una sconfitta. Magari il papà, sì, proprio Robin, lo lancerà dall’inizio in questa gara di Europa League. Sicuramente il figlio ne avrebbe diritto.

Gli austriaci, invece, non vincono da quattro partite e sanno benissimo che non sarà facile uscire indenni da questa trasferta. La sensazione è che gli ospiti, nonostante abbiano un punto in più in classifica, ci credano meno dei padroni di casa. E questo potrebbe fare la differenza nel corso di questi novanta minuti che, senza dubbio, saranno ricchissimi di emozioni. Su questo non si discute.