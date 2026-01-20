Pronostico Bayern Monaco-USG: raggiungono un record storico

Bayern Monaco-USG è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una squadra come il Bayern Monaco per il momento in giro per l’Europa non si è vista. Il campionato è già chiuso e la truppa di Kompany si può concentrare solo ed esclusivamente sulla Champions League. Il cammino è quasi perfetto fino al momento con una sola sconfitta.

Per la prima volta in questa manifestazione si affrontano queste due squadre. E il Bayern ha perso solamente una volta nelle undici sfide casalinghe affrontate contro formazioni belghe. Un ruolino di marcia davvero impressionante. C’è un altro dato che ci indica lo strapotere dei bavaresi: nelle ultime 37 partite casalinghe nella fase a gironi della Champions League non hanno mai perso. E non crediamo questo possa avvenire nella sfida che chiuderà la fase a girone unico e nella quale, con i tre punti, i padroni di casa si prenderanno la certezza di andare a giocare gli ottavi senza passare dai playoff. Insomma, ci pare una sfida indirizzata che più indirizzata non si può. Ci pare un match davvero con nulla da raccontare.

Inoltre, c’è anche un record da raggiungere: una vittoria sarebbe la numero 250 in Champions League, il secondo club della storia a raggiungere questo traguardo dopo il Real Madrid. Serve altro?

Come vedere Bayern Monaco-USG in diretta tv e in streaming