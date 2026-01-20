Pronostici Championship 20 gennaio: turno insidioso per la capolista

Championship, il Coventry riceve il Millwall, una delle squadre più in forma dell’ultimo periodo. C’è anche un avvicente scontro playoff tra Preston e Hull City.

Questo turno infrasettimanale di Championship propone un’interessante sfida d’alta classifica tra la capolista Coventry ed il Millwall, salito al quarto posto in classifica e tornato a sognare la promozione diretta dopo un filotto di risultati utili (tre vittorie e due pareggi) che prosegue ormai dallo scorso dicembre.

Nonostante l’infermeria costantemente piena – sempre indisponibili Smallbone, Luongo e Mazou-Sacko – i Lions, guidati dal tecnico scozzese Alex Neil, hanno trovato fiducia e continuità. E con la vittoria ottenuta sabato scorso in casa del Watford (0-2) si sono portati a soli 3 punti dal secondo posto, occupato dal Middlesbrough.

Il problema dei troppi gol subiti – il Millwall ne ha incassati ben 33 in 27 partite e deve fare i conti con la seconda peggior difesa tra le prime dieci – non sembra scoraggiare Cooper e compagni, determinati a restare lassù e a giocarsi le chance promozione.

Il match in casa della prima della classe sarà ad ogni modo un esame importante per una squadra ambiziosa come quella londinese. Il Millwall troverà un Coventry “meno schiacciasassi” rispetto alla versione di un mese fa, che ha vinto solo una volta nelle ultime quattro giornate (strano ma vero) e che soprattutto non ha mai tenuto la porta inviolata. Nello scorso fine settimana gli uomini di Frank Lampard hanno dovuto rimontare il Leicester (2-1) per conquistare una vittoria che gli ha permesso di mettersi alla spalle il momento negativo e mantenere il distacco dalla terza in classifica, l’Ipswich Town, che con una gara in meno è a -8 dagli Sky Blues.

Insomma il Coventry, che vanta il miglior rendimento casalingo, pur essendo favorito deve fare molta attenzione al Millwall, in stato di grazia dal Boxing Day di Santo Stefano. Crediamo che almeno un gol i Lions possano segnarlo in casa della capolista.

Le previsioni sulle altre partite

Il Birmingham vuole rimanere attaccato al treno playoff e contro il fanalino di coda Sheffield Wednesday, ancora con il segno meno davanti in classifica per via della pesante penalizzazione – gli Owls sono a -7 e sperano di uscire al più presto dall’amministrazione controllata – dovrebbe arrivare la seconda vittoria nelle ultime tre giornate.

Anche sul campo lo Sheffield Wednesday sta pagando le conseguenze di questa situazione incresciosa a livello societario e sabato scorso ha incassato la terza sconfitta consecutiva (Owls a secco di gol da ben quattro turni).

L’Oxford United, penultimo in classifica, ha dato segnali di ripresa nella prima del nuovo allenatore, Matt Bloomfield. Nel weekend gli U’s sono riusciti a tenere testa ad una squadra attualmente in lotta per la promozione come il Bristol City (0-0) dimostrando di credere nella salvezza nonostante siano a -5 dalla quartultima. Potrebbero ripetersi contro l’incostante QPR, a digiuno di vittorie in trasferta dallo scorso novembre.

In zona playoff invece si daranno battaglia Preston e Hull City, rispettivamente sesta e quinta e separate da un solo punto (l’Hull però ha una gara da recuperare). Sarà attacco contro difesa: la rocciosa retroguardia del Preston, la seconda meno battuta dopo quella dell’Ipswich Town, metterà a dura prova l’ispirato attacco dell’Hull City, che ha segnato meno reti solamente di Coventry ed Ipswich.

Si fatica ad individuare un chiaro favorito, infine, in Swansea-Blackburn. Il segno “under 2.5” sembra essere una buona soluzione, dal momento che è uscito in quattro delle ultime cinque partite di campionato dei gallesi, particolarmente solidi tra le mura amiche.

Championship: possibili vincenti

Birmingham (in Sheffield Wednesday-Birmingham)

Oxford United o pareggio (in Oxford United-QPR)

La partita da almeno tre gol complessivi

Coventry-Millwall

Championship: le partite da almeno un gol per squadra

Coventry-Millwall

Preston-Hull City

La partita da meno di tre gol complessivi

Swansea-Blackburn

Comparazione quote

La vittoria del Birmingham è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet. Il segno “Gol” in Coventry-Millwall è quotata invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.76 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI