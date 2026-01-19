Pronostico Villarreal-Ajax: prima gioia in Champions con la costante

Villarreal-Ajax è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Si dovrebbero allineare una serie importante di pianeti per permettere al Villarreal e all’Ajax di andare avanti in questa manifestazione. Un cammino incredibilmente brutto: un solo punto per i padroni di casa, tre per gli olandesi. Sì, nessuna delle due ormai ci crede. Impossibile.
Ecco perché, la costante che accompagna la formazione ospite quando affronta una squadra spagnola ci sarà per la 45esima volta nella storia. Sì, perché questo sarà il numero dei match che l’Ajax giocherà nella propria storia contro formazioni iberica e le gare non sono mai finite zero a zero. E sarà così pure questa volta, in uno scontro inedito, e tra due squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere.
Insomma, sarà spettacolo assicurato. Senza pensieri e solamente con la voglia di divertirsi. Alla fine, però, visti i problemi enormi dell’Ajax non solo in Champions ma anche in campionato (a differenza di un Villarreal che in Liga viaggia alla grandissima) gli spagnoli potrebbero togliersi una piccola soddisfazione, vale a dire quella di vincere una partita.
Come vedere Villarreal-Ajax in diretta tv e in streaming
La sfida Villarreal-Ajax è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
La vittoria del Villarreal è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL ha un valore di 1.53 su Goldbet e Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
La prima gioia dell’anno in Champions League per il Villarreal dentro un match da almeno tre reti complessive. Sì, finirà così.
Le probabili formazioni di Villarreal-Ajax
VILLARREAL (4-2-3-1): Junior; Navarro, Marin, Veiga, Pedraza; Buchanan, Comesana, Parejo, Moleiro; Pepe, Mikautadze.
AJAX (3-4-2-1): Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Mokio, Itakura, Steur; Gloukh, Dolberg, Moro.