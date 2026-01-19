Pronostico Tottenham-Borussia Dortmund: la crisi è senza fine

Tottenham-Borussia Dortmund è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel momento in cui andiamo online non sappiamo se Franck, allenatore del Tottenham, sarà alla guida della squadra inglese per questa partita. Il rischio di un esonero è grosso dopo i risultati negativi collezionati dalla squadra londinese nelle ultime settimane. Un’altra stagione da vivere nell’anonimato.

La profonda crisi che quindi sta colpendo la formazione di casa, permette al Borussia Dortmund, che non perde dal 2 dicembre in Coppa di Germania, di guardare con molto interesse alla possibilità di prendersi una vittoria esterna che potrebbe dire blindare il posto nei playoff e non solo, anche pensare alla possibilità di chiudere tra le prime otto. Anche perché quando gioca in Champions – ed è successo in questa stagione in cinque occasioni su sei match – Guirassy e compagni riescono ad aprire sempre la contesa. Segnano per primi, e poi in alcune occasioni riescono pure a gestire la situazione.

Le tre sconfitte di fila dei padroni di casa – ahinoi anche per alcuni errori di Vicario, portiere italiano – sono un macigno per Franck che sembra aver perso di mano la propria squadra che non riesce in nessun modo a reagire. L’ultima sconfitta contro il West Ham, rianimato appunto dopo un periodo nero, è quasi sicuramente una pietra tombale sulla sua esperienza in panchina. E quest’altra sconfitta la potrebbe certificare del tutto.

Come vedere Tottenham-Borussia Dortmund in diretta tv e in streaming