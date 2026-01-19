Pronostico Real Madrid-Monaco: oltre la contestazione

Real Madrid-Monaco è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una feroce contestazione ha accompagnato la prima vittoria dell’era Arbeloa sulla panchina del Real Madrid dopo l’eliminazione dalla Coppa del Re. Al Bernabeu non hanno guardato in faccia nessuno, fischi quasi per tutti. Ma la giornata è stata comunque positiva vista la sconfitta del Barcellona che ha riportato i Blancos a meno uno in classifica. E contro il Monaco c’è voglia di vincere ancora.

Il Real con una vittoria, contro una squadra che viene da una sconfitta e che in Champions si gioca i playoff, può blindare gli ottavi. Il Madrid ha perso solamente una volta nelle ultime 18 partite casalinghe contro squadre francesi nella massima competizione europea. Quindi anche il cammino precedente è un segnale. C’è da dire, inoltre, che c’è anche una voglia di rivincita che dura da più di 20 anni. Gli ultimi confronti risalgono al 2003-2004 quando due gol in trasferta segnati all’andata permisero al Monaco, con un’affermazione in casa al ritorno, di eliminare i Blancos dalla Coppa. Sì, l’anno in cui i francesi sono arrivati in finale.

Dentro il Real, comunque, c’è anche la voglia di portare di nuovo dalla propria parte il pubblico amico. Le lacrime di Vinicius, uno dei più contestati, hanno fatto il giro del Mondo e anche le frasi contro Florentino Perez non sono passate inosservate. Da quelle parti non viene perdonato nulla a nessuno e questo lo sanno tutti. Adesso anche questa squadra che nel corso degli anni ha avuto quasi sempre il popolo a favore grazie alle vittorie arrivate con Ancelotti. Quindi sì, non vediamo come possa finire in maniera diversa da un’affermazione dei padroni di casa.

Come vedere Real Madrid-Monaco in diretta tv e in streaming