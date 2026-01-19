Pronostico Olympiakos-Bayer Leverkusen: così si esce dalla crisi

Olympiakos-Bayer Leverkusen è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due sconfitte di fila in campionato per il Leverkusen hanno aperto la crisi. Una squadra che non ha iniziato bene da nessuna parte e che si ritrova pure a lottare per entrare nei playoff di Champions League. Ma ci sono dei numeri che vengono in aiuto ai tedeschi per questa partita. In un colpo solo possono spazzare via quasi tutti i problemi.

Negli ultimi tredici scontri diretti una formazione greca non ha mai battuto una formazione tedesca: un dato del genere non esce dal lontano 2011, quindi tantissimi anni fa e nel frattempo il Leverkusen è diventata una società importante, che arriva in finale di Europa League e che ha vinto pure il titolo tedesco. Inoltre, nelle ultime tre gare che questo club ha giocato contro formazioni elleniche, non ha mai perso e in tutte le occasioni ha tenuto la porta inviolata.

Ora, pensare che possa succedere di nuovo questo ci pare un tantino esagerato, ma crediamo che gli ospiti possano riuscire nel colpaccio esterno e mettere al sicuro in questo modo la possibilità di andare a giocare i playoff di Champions League. Inoltre, il Bayer, ha perso solamente tre delle ultime 22 gare giocate nella fase a giorni Uefa. Tutti numeri e statistiche – aggiunti al fatto che l’Olympiakos ha perso l’ultima gara di campionato giocata – che ci indicano quello che probabilmente sarà il finale di questo incontro.

Come vedere Olympiakos-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming