Pronostico Galatasaray-Atletico Madrid: la decidono i bomber

Galatasaray-Atletico Madrid è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono solamente tre i punti che dividono in classifica queste due squadre, ma fanno decisamente la differenza. Perché l’Atletico Madrid è nelle prime otto mentre il Galatasaray ancora no. Ma vedendo quello che i turchi hanno fatto in casa nel corso di questa Champions e soprattutto il fatto che tornerà Osimhen, allora per l’Atletico sarà difficile riuscire a pensare il colpaccio.

Nonostante i giallorossi abbiano vinto solamente una partita nelle ultime 21 contro formazioni spagnole, la possibilità di uscire con un risultato positivo sono importanti. In casa in Champions il Gala ha già battuto il Liverpool e il Bodo e sì, ha perso contro il Royale, ma una partita storta può capitare a tutti. L’Atletico in questa stagione, almeno in trasferta, non ha mai dato l’impressione di essere quel gruppo coeso, compatto, che permette di andare a giocarsela contro tutti anche in situazioni difficili. E anche la difesa, nonostante nell’ultima gara di campionato la vittoria sia arrivata senza subire gol, non sembra essere quella granitica che abbiamo ammirato nel corso degli ultimi anni. Tutti segnali questi che ci spingono ad andare verso una sola direzione. E sotto, nel nostro pronostico, vi diciamo qual è.

Come vedere Galatasaray-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming