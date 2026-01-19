Pronostico Copenaghen-Napoli: grosso rischio nell’emergenza

Copenaghen-Napoli è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sarà il primo incontro nella storia tra Copenaghen e Napoli e Conte rischia tantissime nell’emergenza totale che si sta trovando ad affrontare. Non solo gli infortuni, ma pure delle operazioni di mercato gli potrebbero portare via dei calciatori in queste ore.

Non stanno benissimo gli azzurri, che hanno vinto a fatica contro il Sassuolo sabato scorso e che hanno perso pure Rrahmani e Politano. A differenza dei padroni di casa che in Champions hanno piazzato due vittorie di fila e che puntano alla 50esima affermazione nella massima competizione europea consecutiva, cosa che è successa solamente due volte nel corso della storia. Da più di un mese il Copenaghen non gioca partite ufficiali mentre il Napoli è congestionato dentro un calendario completamente diverso da quello dello scorso anno quando si è potuto concentrare solo sul campionato. Le preoccupazioni insomma sono tante per Antonio, che ha fatto gli stessi punti dei danesi facendo pure quattro gol in meno nella manifestazione.

Lo abbiamo capito che il tecnico in alcune occasioni non riesce a gestire il doppio incontro settimanale. E infatti la classifica è pericolante e il rischio di uscire con largo anticipo è enorme. Il Napoli farà fatica, molta. E infatti non crediamo che in questa fase della stagione possa uscire vittorioso da questo match.

Come vedere Copenaghen-Napoli in diretta tv e in streaming