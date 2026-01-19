Pronostico Copenaghen-Napoli: grosso rischio nell’emergenza

Copenaghen-Napoli è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Sarà il primo incontro nella storia tra Copenaghen e Napoli e Conte rischia tantissime nell’emergenza totale che si sta trovando ad affrontare. Non solo gli infortuni, ma pure delle operazioni di mercato gli potrebbero portare via dei calciatori in queste ore.
Non stanno benissimo gli azzurri, che hanno vinto a fatica contro il Sassuolo sabato scorso e che hanno perso pure Rrahmani e Politano. A differenza dei padroni di casa che in Champions hanno piazzato due vittorie di fila e che puntano alla 50esima affermazione nella massima competizione europea consecutiva, cosa che è successa solamente due volte nel corso della storia. Da più di un mese il Copenaghen non gioca partite ufficiali mentre il Napoli è congestionato dentro un calendario completamente diverso da quello dello scorso anno quando si è potuto concentrare solo sul campionato. Le preoccupazioni insomma sono tante per Antonio, che ha fatto gli stessi punti dei danesi facendo pure quattro gol in meno nella manifestazione.
Lo abbiamo capito che il tecnico in alcune occasioni non riesce a gestire il doppio incontro settimanale. E infatti la classifica è pericolante e il rischio di uscire con largo anticipo è enorme. Il Napoli farà fatica, molta. E infatti non crediamo che in questa fase della stagione possa uscire vittorioso da questo match.
Come vedere Copenaghen-Napoli in diretta tv e in streaming
La sfida Copenaghen-Napoli è in programma martedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL ha un valore di 1.72 su Goldbet e Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
La cosa che crediamo possa davvero succedere è il fatto che entrambe le squadre nel corso del match possano trovare la via della rete. E poi occhio al pareggio: il Napoli non sta benissimo per pensare di prendersi un’affermazione così importante su un campo complicato.
Le probabili formazioni di Copenaghen-Napoli
COPENAGHEN (4-2-3-1): Kotarski; Zague, Pereira, Suzuki, Lopez; Madsen, Clem; Larsson, Elyounoussi, Achouri; Dadason.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Jesus, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund.