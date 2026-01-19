Pronostico Bodø/Glimt-Manchester City: Guardiola dimentica il derby

Bodø/Glimt-Manchester City è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dimenticare la sconfitta nel derby contro lo United è il primo obiettivo del Manchester City di Guardiola, impegnato sul complicato campo del Bodo, una squadra che non ha mai vinto contro avversarie inglesi nelle sei sfide giocate fino al momento contro club di questa nazione.

Sarà inoltre la prima volta che il City affronterà una squadra norvegese e nella terra di Haaland il target è quello di fare buona figura. Magari sarà proprio il centravanti che siglerà il gol numero 300 dei Citizens in questa competizione, non lo sappiamo ovviamente, ma ci sono grosse possibilità visti i numeri che questo giocatore ha, che possa succedere davvero. Intanto è andato a segno da sei partite di fila. La settima è davvero dietro l’angolo e il centravanti quando giocava in Patria ha già “purgato” il Bodo. Nonostante quelle che sono le usuali condizioni climatiche e il fatto che si giochi su un campo sintetico – non potrebbe essere altrimenti – questa partita ci sembra essere abbastanza indirizzata anche perché gli ospiti, con 13 punti in classifica, non hanno ancora raggiunto gli ottavi in maniera aritmetica.

E si sa, gli spareggi possono sempre regalare dei problemi. In generale, insomma, statistiche e numeri non lasciano spazio all’interpretazione. Il dente avvelenato per aver perso l’opportunità di avvicinarsi all’Arsenal in campionato farà poi l’ultima parte della differenza.

Come vedere Bodø/Glimt-Manchester City in diretta tv e in streaming