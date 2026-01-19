Pronostici Lazio-Como: marcatore e tiri in porta

Lazio-Como, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori del match in programma all’Olimpico.
Il Monday Night della ventunesima giornata di Serie A propone un Lazio-Como che non dovrebbe essere avaro di emozioni. Protagonista di una prova maiuscola con il Milan non premiato nel risultato, la compagine di Fabregas affronta i biancocelesti che sembrano essersi gettati alle spalle il periodo no.
Schierato nuovamente nella posizione di falso nueve, al rientro dalla squalifica Noslin è chiamato a rispondere presente. Il jolly della Lazio potrebbe beneficiare dell’atteggiamento tattico dei lariani, abituati a pressare alto concedendo molti metri alle proprie spalle.
Uno spartito che, se confermato, potrebbe mettere l’attaccante di Sarri nelle condizioni di ritagliarsi diverse occasioni, magari impreziosito da almeno un gol. Sul fronte opposto, impossibile prescindere da Nico Paz, in grado di scagliare ben tre tiri (colpendo anche una traversa) nella gara con il Milan: il suo Over 1,5 tiri in porta plus è da cogliere al balzo.
Interessanti, infine, anche le opzioni che portano ad almeno un tiro in porta sia di Zaccagni che di Douvikas, abili e scaltri a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto.
Noslin marcatore plus; Nico Paz Over 1,5 tiri in porta plus, Zaccagni e Douvikas Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 18,87 su Goldbet.