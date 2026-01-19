I pronostici di lunedì 19 gennaio: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 19 gennaio, ci sono Cremonese-Verona e Lazio-Como di Serie A, Elche-Siviglia di Liga e Brighton-Bournemouth di Premier League

La ventunesima giornata di Serie A si chiude oggi con le ultime due partite in programma: Cremonese-Verona e Lazio-Como. La squadra allenata da Nicola è ancora ben distante dalla zona pericolo solo grazie all’ottimo avvio di campionato. Il rendimento dell’ultimo periodo è stato negativo e il tracollo con la Juventus preoccupante. Contro l’Hellas Verona ultimo in classifica con 13 punti e con la peggiore difesa del campionato sarà fondamentale prima di tutto non perdere.

In zona Europa la Lazio avrebbe bisogno di una vittoria per rilanciarsi in classifica e accorciare sul Como, uscito sconfitto dal recupero con il Milan. Si prospetta una partita molto equilibrata tra due delle migliori difese del campionato dopo quella della Roma.

I pronostici sulle altre partite

In Premier League il Brighton parte favorito sul Bournemouth in una partita da almeno tre gol complessivi. In Turchia vittorie alla portata per il Konyaspor contro l’Eyüpspor e per il Besiktas contro il Kayserispor.

Promettono almeno un gol per squadra Göztepe-Rizespor, Jong FC Utrecht-Jong PSV ed Elche-Siviglia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Brighton-Bournemouth, Premier League, ore 21:00

Vincenti

KONYASPOR (in Konyaspor-Eyüpspor, Super Lig, ore 15:00)

(in Konyaspor-Eyüpspor, ore 15:00) CREMONESE O PAREGGIO (in Cremonese-Verona, Serie A, ore 18:30)

(in Cremonese-Verona, ore 18:30) BESIKTAS (in Beşiktaş-Kayserispor, Super Lig, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Beşiktaş-Kayserispor , Super Lig, ore 18:00

, Super Lig, ore 18:00 Brighton-Bournemouth, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Göztepe-Rizespor , Super Lig, ore 18:00

, Super Lig, ore 18:00 Jong FC Utrecht-Jong PSV , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Elche-Siviglia, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Lazio-Como, Serie A, ore 20:45