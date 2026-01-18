Pronostico Senegal-Marocco: le assenze “decidono” la finalissima

Senegal-Marocco è la finale della Coppa d’Africa 2025 e si gioca domenica alle 20:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Tutto pronto al Complexe Sportif Adbellah di Rabat, la capitale del Marocco, per l’atto conclusivo della Coppa d’Africa, competizione che ci tiene compagnia ormai dallo scorso 21 dicembre. Sta per concludersi un’edizione che, a differenza di quella precedente organizzata dalla Costa d’Avorio, non ha riservato grosse sorprese. Ai quarti, infatti, sono arrivate quasi tutte le più forti: solo due di queste però avranno la possibilità di giocare la finalissima e l’opportunità di diventare, per la seconda volta nella loro storia, campioni continentali.

A contendersi il trofeo saranno Senegal – i Leoni della Teranga sognano di salire sul gradino più alto del podio a distanza di quattro anni dall’ultima volta, quando si laurearono campioni d’Africa battendo l’Egitto in finale – e Marocco.

Non sorprende la presenza dei padroni di casa, principali favoriti da quando è iniziato il torneo: i Leoni dell’Atlante hanno intenzione di scrivere un’altra pagina storica dopo la semifinale mondiale raggiunta in Qatar nel 2022, traguardo mai tagliato da una selezione africana. Per la nazionale di Walid Regragui sarebbe il coronamento di un quadriennio straordinario, in cui il movimento calcistico è cresciuto sotto tutti i punti di vista (emblematico il trionfo nell’ultimo Mondiale Under 20).

Entrambe in finale da imbattute

Entrambe sono arrivate in finale da imbattute. Il Senegal ha vinto cinque partite su sei. L’unica ad evitare la sconfitta con gli uomini di Pape Thiaw è stata la Repubblica Democratica del Congo nella fase a gironi.

I Leoni della Teranga hanno brillato soprattutto dal punto di vista difensivo. Solamente due i gol subiti finora, a fronte di 12 segnati. In semifinale Mané e compagni hanno reso innocuo pure l’Egitto di Mohamed Salah (1-0), che non ha praticamente tirato mai in porta ed ha finito per capitolare a dodici minuti dalla fine, castigato da un gol dell’ex giocatore del Liverpool, oggi in Arabia Saudita all’Al-Nassr.

Nella sfida con gli egiziani, tuttavia, si è fatto male Koulibaly, che sarà costretto a saltare l’ultimo atto di Rabat: indubbiamente una grossa perdita per il commissario tecnico Thiaw, privo di uno dei pilastri della sua squadra nella partita più importante. Quella dell’ex Napoli non è l’unica defezione: a centrocampo non ci sarà neppure Diarra, squalificato. Normale, dunque, che i bookmaker si “schierino” dalla parte del Marocco. Oltre a poter contare sul supporto di uno stadio intero, i Leoni dell’Atlante a differenza degli avversari scenderanno in campo con la formazione migliore.

Il Marocco ne ha vinte 4 su 6 e nella semifinale con la Nigeria l’ha spuntata ai calci di rigore, sbagliandone uno in meno rispetto alle Super Eagles. Nel complesso, però, la selezione di Regragui ha meritato il passaggio del turno, avendo costruito molte più occasioni nel corso dei 120 minuti. In fase di non possesso il Marocco ha addirittura fatto meglio del Senegal: a malapena un gol subito dai nordafricani, nella fase a gironi contro il Mali. La linea a quattro formata da Hakimi, Aguerd, Masina e Mazraoui ha funzionato alla grande, mentre dalla metà campo in su i trascinatori sono stati Brahim Diaz ed El Kaabi, autori di 8 dei 9 gol realizzati dal Marocco.

Come vedere Senegal-Marocco in diretta tv e in streaming

La finale della Coppa d’Africa 2025 tra Nigeria e Marocco, in programma domenica alle 20:00 al Complexe Sportif Moulay Adbellah di Rabat, in Marocco, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale o 5060 per chi utilizza Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla competizione. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Il Marocco dovrebbe riuscire a “completare l’opera” e sollevare la sua seconda Coppa d’Africa, la prima dal 1976. Tutto sembra essere apparecchiato per il trionfo dei Leoni dell’Atlante, ai quali è difficilissimo fare gol. Immaginiamo una finale molto combattuta e per larga parte contratta: soprattutto nella prima frazione di gioco, in cui nessuna delle due cercherà di scoprire le carte. Il Senegal, senza due titolarissimi, farà fatica ad evitare la sconfitta nella bolgia di Rabat.

Le probabili formazioni di Senegal-Marocco

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Seck, Niakhaté, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; I. Ndiaye, Nicolas Jackson, Mané.

MAROCCO (4-1-4-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui; Brahim Diaz, El Khannouss, Saibari, Ezzalzouli; El Kaabi.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1