Pronostico Real Sociedad-Barcellona: con il nuovo tecnico con è mai successo

Campionato o Coppa del Re, non fa alcuna differenza: il Barcellona in settimana ha conquistato un’altra vittoria, l’undicesima di fila, liquidando 2-0 la squadra che in questo momento è prima in classifica in Segunda Division, il Racing Santander, sconfitto 2-0 in Cantabria grazie ad un gran secondo tempo (gol di Ferran Torres e Yamal). I blaugrana hanno dunque superato indenni il turno di coppa nazionale, qualificandosi ai quarti e rimanendo i principali favoriti per la vittoria del trofeo dopo la clamorosa eliminazione del Real Madrid. Insomma, un altro Triplete patrio (Liga, Coppa del Re e Supercoppa, quest’ultima già sollevata) è ancora possibile.

Ora l’attenzione di Hansi Flick e dei suoi uomini si sposta sul campionato: la trasferta con la Real Sociedad anticipa di qualche giorno quella in Champions League con lo Slavia Praga.

Prima un nuovo tour de force, Yamal e compagni devono provare a sfruttare il momento e consolidare la vetta: il Real Madrid, infatti, rappresenta ancora una minaccia, avendo soltanto 4 punti in meno dei rivali storici. I baschi, del resto, vanno presi con le pinze: il nuovo allenatore, Pellegrino Matarazzo, ha dato quella scossa che serviva e con lui in panchina gli Txuri-urdin sono rimasti imbattuti. Pareggio casalingo con l’Atletico Madrid, vittoria esterna in casa del Getafe e quarti di finale di Coppa del Re conquistati grazie al successo sull’Osasuna dopo i rigori. Le idee coraggiose dell’ex Hoffenheim e Stoccarda, dunque, sembrano aver rianimato un club che aveva iniziato malissimo la stagione e che era clamorosamente finito a lottare per la salvezza. Il terzultimo posto resta pericolosamente vicino, dal momento che la Real Sociedad ha solo 4 punti in più sulla zona rossa. Matarazzo contro il Barcellona potrà schierare la miglior formazione possibile, tra i catalani invece non ci saranno i soli Gavi e Christensen. In attacco ballottaggio tra Lewandowski e Ferran Torres.

Momento fantastico per il Barcellona ma non mancano le insidie a San Sebastian contro una Real Sociedad in netta ripresa, pronta a giocarsi le sue carte senza paura. Blaugrana favoriti in una gara che dovrebbe riservare almeno tre gol complessivi: entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Barcellona

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Jon Martin, Caleta-Car, Sergio Gomez; Carlos Soler, Turrientes; Kubo, Brais Mendez, Gonçalo Guedes; Oyarzabal.

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Eric Garcia, Balde; Pedri, de Jong; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2