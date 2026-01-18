Pronostico Elche-Siviglia: può saltare la panchina

Elche-Siviglia è una partita valida per la ventesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il 2026 è iniziato malissimo per il Siviglia, sconfitto in entrambe le partite di campionato disputate finora nel nuovo anno. Gli uomini di Matias Almeyda hanno perso prima un sanguinoso scontro diretto con il Levante penultimo in classifica, poi nello scorso fine settimana è arrivato un altro ko, stavolta con il Celta Vigo ma sempre davanti al proprio pubblico. Un momentaccio per gli andalusi, il cui vantaggio sulla terzultima in classifica adesso è di soli tre punti.

Le sconfitte consecutive sono quattro se consideriamo anche l’eliminazione dalla Coppa del Re subita lo scorso dicembre per mezzo dell’Alavés. Quattro partite in cui il Siviglia non è riuscito a segnare neanche un gol, incassandone al tempo stesso sette complessivi. Non è stato esente da critiche neppure il tecnico argentino: la sua posizione ora vacilla e c’è chi in Spagna ipotizza un possibile esonero se non dovessero arrivare punti nella delicata trasferta di Elche. I Franjiverdes in classifica hanno tre punti in più rispetto al Siviglia ed il loro percorso è tutto sommato in linea con quelle che erano le aspettative, trattandosi di una neopromossa.

La squadra di Eder Sarabia è reduce dalla sconfitta in Coppa del Re con il Betis che ne ha sancito l’eliminazione dalla competizione. In campionato invece i biancoverdi hanno voltato subito pagina dopo la sconfitta casalinga con il Villarreal (1-3), strappando un buon punto al Mestalla con una diretta concorrente come il Valencia (1-1). Risultato che però ha lasciato anche un po’ di rammarico visto come sono andate le cose: il pareggio dei Pipistrelli, infatti, è avvenuto a tre minuti dalla fine, quando l’Elche assaporava già la vittoria.

Come vedere Elche-Siviglia in diretta tv e streaming

Elche-Siviglia, valida per la ventesima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.64 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet.

Il pronostico

C’è da aspettarsi una reazione – anche minima – da parte del Siviglia dopo le quattro sconfitte consecutive. Secondo noi gli andalusi dovrebbero riuscire ad interrompere la serie negativa, in una partita in cui anche Almeyda si gioca il posto. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Elche-Siviglia

ELCHE (5-3-2): Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Chust, Affengruber, Petrot, Valera; Febas, Aguado, Martim Neto; Álvaro Rodríguez, Diangana.

SIVIGLIA (5-3-2): Odysseas; Juanlu, Carmona, Nianzou, Kike Salas, Oso; Agoumé, Batista Mendy, Sow; Peque, Isaac Romero.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1