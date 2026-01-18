Pronostico Cremonese-Verona: profumo di salvezza

Cremonese-Verona è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Menomale per la Cremonese che quello che doveva fare lo ha fatto all’inizio dell’anno, altrimenti, visto che la squadra di Davide Nicola non vince da sei partite di fila, si sarebbe ritrovata in questo momento in una posizione di classifica preoccupante. E invece, dalle parti della Lombardia, non ci sono chissà quali preoccupazioni.

Soprattutto perché in uno dei due posticipi della domenica arriva il Verona di Paolo Zanetti, ultimo in classifica in Serie A, con un piede in B (a meno che non arrivi l’ennesimo miracolo) e con poche possibilità in questo match di uscire indenne. Le due vittorie di fila tra Atalanta e Fiorentina sono lontane, sembrano addirittura di un’altra stagione per quanto tempo è passato. E poi sono troppi i problemi per questa squadra, in tutte le zone del campo e in tutti i reparti. Sì, è arrivato Pirola dal Marsiglia ma sarà complicato vederlo in campo lunedì sera. Ma ci sono altre voci di mercato che interessano i pezzi pregiati: Giovane, soprattutto, che potrebbe finire alla Lazio. Vedremo.

Di problemi di mercato almeno per ora non ne ha la Cremonese, che non smantella nulla e che cercherà di prendersi velocemente la salvezza in questa annata. Con i suoi 22 punti in classifica la situazione, come detto prima, è abbastanza serena. E lunedì sera potrebbero diventare 25.

Come vedere Cremonese-Verona in diretta tv e in streaming

Cremonese-Verona, in programma lunedì alle 18:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Ritorno alla vittoria per la Cremonese, che si prenderà tre punti pesantissimi contro il Verona e rilancerà la propria classifica. La salvezza per i padroni di casa è sempre più vicina. Complicata, per non dire del tutto andata via, per i veneti.

Le probabili formazioni di Cremonese-Verona

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Vardy.

VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Valentini; Bradaric, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1