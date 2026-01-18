Pronostico Celta Vigo-Rayo Vallecano: terza di fila per l’Europa

Celta Vigo-Rayo Vallecano è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Le due vittorie di fila piazzate in questo 2026 permettono al Celta Vigo di guardare con moltissimo interesse alla zona Europa, vicinissima per i baschi, che sognano il colpaccio anche contro il Rayo Vallecano che ha iniziato con il piede giusto il nuovo anno e che ormai ha messo a posto la situazione di classifica. La salvezza sembra raggiunta con i 22 punti messi a referto fino ad oggi.

Non vince da cinque partite di fila il Celta contro il Rayo. Ed è un dato questo un po’ anomalo andando a vedere quella che in generale è la storia delle due squadre, non solo nell’ultimo periodo ma in generale. Quindi è un dato che deve essere ribaltato, dando uno sguardo alla classifica del momento ma anche al fatto che il Rayo ha avuto un impegno durante la settimana, in Coppa del Re, andato male. L’Alaves ha vinto facile ma, più che altro, un impegno del genere dentro una squadra che non è abituata a giocare più volte in una settimana potrebbe pesare sia sotto l’aspetto fisico che sotto quello mentale.

E il Celta ne vuole approfittare, ovviamente. Il Celta ha pure tutte le carte in regola per farlo e sogna il colpo grosso. Tre punti vorrebbero dire vedere da vicino la zona Europa. E la terza di fila è dietro l’angolo.

Come vedere Celta Vigo-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Rayo Vallecano, gara valida per la ventesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

La terza vittoria di fila permetterà al Celta di sentire la musica europea. Il colpo da due volte la posta in gioco è assolutamente da prendere.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Rayo Vallecano

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Roman, Moriba, Mingueza; Swedberg, Iglesias, Zaragoza.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Balliu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Diaz, Gumbau; de Frutos, Palazon, Garcia; Martin.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0