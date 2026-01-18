Pronostico Aston Villa-Everton: in casa sono un rullo compressore

Aston Villa-Everton è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo 21 giornate di Premier l’Aston Villa è terzo in classifica, con un margine importante sui campioni in carica del Liverpool, quarti. Ma sono molto lontane anche Brentford, Newcastle, Manchester United e Chelsea, le altre squadre che potrebbero in teoria minacciare la qualificazione dei Villans alla prossima Champions League, a questo punto assai probabile. Per qualche settimana gli uominin di Unai Emery hanno cullato il sogno di potersi inserire nella lotta per il titolo e fare da terzo incomodo tra Arsenal e City ma la pesante sconfitta (4-1) rimediata lo scorso 30 dicembre a Londra contro i Gunners ha fatto un po’ tramontare questa ipotesi.

Da quella partita l’Aston Villa ha ottenuto un successo contro il Forest (3-1) e raccolto un punto a Selhurst Park pareggiando 0-0 con il Crystal Palace. Una settimana fa, invece, la vittoria per 2-1 in casa del Tottenham in FA Cup, che ha mantenuto McGinn e compagni in lotta su tre fronti. Il club di Birmingham finora ha dato il meglio di sé nel proprio stadio: in campionato al Villa Park ha incassato soltanto una sconfitta da inizio torneo, ko che peraltro risale allo scorso agosto.

Una vittoria nelle ultime sette per i Toffees

Statistica che sembra “condannare”, o quasi, il prossimo ospite dei Villans, l’Everton. I Toffees non rischiano assolutamente di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere perché – nel momento in cui scriviamo – hanno ben 15 punti di vantaggio sulla terzultima ma il rendimento dell’ultimo mese è stato tutt’altro che brillante.

Una sola vittoria in sette partite per la squadra guidata da David Moyes, nello scorso fine settimana eliminata pure dalla FA Cup per mezzo del Sunderland dopo una disastrosa serie di calci di rigore, con giocatori dell’Everton che li hanno sbagliati tutti. Il tecnico dei Toffees per la sfida di Birmingham ritrova uno degli ex del match, Grealish, squalificato nell’ultima partita. In difesa però non ci sarà Keane, che deve ancora scontare un turno. Dall’altro lato, Emery è senza Kamara, infortunatosi in FA Cup contro gli Spurs, ma è in forte dubbio anche il portiere Emiliano Martinez.

Come vedere Aston Villa-Everton in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Everton è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

L’Everton lo scorso settembre riuscì ad evitare la sconfitta con i Villans nella gara d’andata, pareggiando 0-0 a Liverpool. La squadra di Emery, tuttavia, non aveva ancora ingranato: da allora sono cambiate diverse cose e stavolta difficilmente si farà sfuggire i tre punti in casa (11 vittorie nelle ultime 11 giornate giocate al Villa Park) e contro un avversario che non sta certo brillando, essendo pure alle prese con numerose assenze.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Aston Villa-Everton

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Bogarde, Tielemans; Buendia, Rogers, McGinn; Watkins.

EVERTON (4-3-3): Pickford; Patterson, O’Brien, Tarkowski, Mykolenko; Armstrong, Garner, Rohl; McNeil, Barry, Grealish.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1