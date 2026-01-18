Pronostici Real Sociedad-Barcellona: marcatore e tiri in porta

Real Sociedad-Barcellona, le scelte sul marcatore e i possibili tiratori dell’incontro: ecco tutte le dritte

Con l’obiettivo di allungare in classifica sul Real Madrid vittorioso contro il Levante ma alle prese con una vera e propria contestazione, il Barcellona fa visita alla Real Sociedad nel posticipo della ventesima giornata di Liga spagnola.

Con Raphinha in dubbio ma comunque arruolabile, non è escluso che Flick dia una chance dal primo minuto a Rashford in veste di esterno offensivo. Chi è (quasi) certo di un posto da titolare è invece Ferran Torres che avrà il compito di imprimere qualità e di finalizzare la mole di gioco che i blaugrana molto probabilmente saranno in grado di creare.

Lo spagnolo può far leva su un bottino di undici reti che impreziosisce nel migliore dei modi il suo 8,70 di Expected Goal: tanta roba, troppa per non essere presa in considerazione.

La girandola di tiratori si presenta più folta che mai: con l’Over 1,5 tiri in porta di Yamal e Rashford da caldeggiare, occhio anche a Guedes e a Oyarzabal: con una difesa ballerina come quella dei blaugrana, i jolly dei baschi possono salire in cattedra. Cifre e statistiche sono dalla loro parte: l’ex Valencia ha tirato in porta nove volte, il tuttocampista addirittura venti.

Ferran Torres marcatore plus; Rashford e Yamal Over 1,5 tiri in porta plus; Guedes e Oyarzabal Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 14,90 su Goldbet.