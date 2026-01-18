Pronostici Milan-Lecce: marcatore e tiri in porta

Milan-Lecce, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro in programma a San Siro

Intenzionato a tenere il passo dell’Inter capolista, il Milan non ha alternativa alla vittoria. Nel lunch match della ventunesima giornata di Serie A, però, i rossoneri ospitano un Lecce che nelle ultime settimane ha già dato filo da torcere alle big.

Densa e ficcante quando è stato in grado di ripartire con una certa continuità, la compagine giallorossa proverà ad inaridire le fonti di gioco di Allegri con un blocco basso e una pressione attenta sui portatori di palla avversaria. Come spesso avviene nelle squadre allenate dal tecnico livornese, saranno le giocate dei singoli ad imprimere una sterzata precisa al match.

Tra i più motivati, impossibile non menzionare Rafa Leao. Gestito sia da un punto di vista tecnico-tattico che emotivo, l’attaccante portoghese avrà il compito di svariare su tutto il fronte offensivo con tecnica, qualità e forza fisica.

Trascinante soprattutto se in giornata, l’ex Sporting CP va a caccia dell’ottavo sigillo personale in campionato: il 5,23 di Expected Goal e i sedici tiri che è stato in grado di indirizzare verso lo specchio di porta avversario sono dati che si incuneano proprio in questa direzione.

Milan-Lecce, i pronostici dell’incontro: un tiratore a sorpresa

Come detto, gli ospiti non si limiteranno a tenere basso il baricentro e proveranno a ritagliarsi le proprie chances. Decisivo contro la Juventus, Banda è un nome che risulta assolutamente spendibile in chiave tiratori: le tredici conclusioni complessive sono un biglietto da visita niente male.

Appurata la centralità di Pulisic nello scacchiere del Milan che dovrebbe mettere l’attaccante di Allegri nelle condizioni di tirare almeno due volte in porta, un profilo spendibile risulta essere anche quello di Fofana.

Forte fisicamente, il centrocampista francese ha sfiorato il gol in diverse circostanze non riuscendo a trovare il colpo grosso per i motivi più disparati. Tra fortuna e mancanza di mordente nella zona calda, il transalpino è chiamato a fornire segnali di un certo tipo: l’occasione sembra essere propizia.

Leao quasi marcatore plus; Banda e Fofana Over 0,5 tiro in porta plus, Pulisic Over 1,5 tiri in porta plus si trovano a quota