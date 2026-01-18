I pronostici di domenica 18 gennaio: Serie A, Coppa d’Africa, Premier League, Liga e Bundesliga

I pronostici di domenica 18 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga più la finale di Coppa d’Africa

Nella domenica caratterizzata dalla finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, si giocano quattro partite di Serie A. Si parte alle 12:30 con Parma-Genoa, promette gol alle 15:00 la sfida tra il Bologna, tornato alla vittoria nel recupero contro il Verona, e la Fiorentina a caccia di altri punti per la salvezza.

La Roma ritrova subito di fronte il Torino, che in stagione l’ha già battuta due volte all’Olimpico, l’ultima pochi giorni fa negli ottavi di finale di Coppa Italia. Alle 20:45 il Milan rilanciato dalla vittoria sul Como non dovrebbe avere problemi a battere il Lecce.

I pronostici sulle altre partite

Un gol beccato all’ultimo secondo non ha permesso al Palermo, nello scorso fine settimana, di prendersi tre punti che sarebbero stati assolutamente meritati per quello visto in campo sul terreno di gioco del Mantova. Rimangono comunque sette, ad oggi, i risultati utili di fila della truppa di Filippo Inzaghi che guarda con grande voglia al match contro lo Spezia di Donadoni, una squadra in crescita che, però, ha perso degli elementi importanti in questo mercato, uno su tutti Esposito.

La sconfitta contro il SudTirol poi ha messo in evidenza in casa ligure quelli che sono i soliti problemi: parliamo di una squadra che non riesce in nessun modo a trovare quella continuità che serve e che paga a caro prezzo delle amnesia difensive che sin dalla prima giornata di questa stagione sono costate tantissimi punti. La vittoria del Palermo appare probabile.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Lione-Brest, Ligue 1, ore 20:45

Vincenti

ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Alaves, Liga, ore 16:15)

(in Atletico Madrid-Alaves, ore 16:15) ASTON VILLA (in Aston Villa-Everton, Premier League, ore 17:30)

(in Aston Villa-Everton, ore 17:30) PALERMO (in Palermo-Spezia, Serie B, ore 17:15)

(in Palermo-Spezia, ore 17:15) MILAN (in Milan-Lecce, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Feyenoord-Sparta Rotterdam , Eredivisie, ore 16:45

, Eredivisie, ore 16:45 Heracles-Twente , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 Real Sociedad-Barcellona, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bologna-Fiorentina , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Wolverhampton-Newcastle , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Augsburg-Friburgo, Bundesliga, ore 17:30

Comparazione quota totale (gol + over): 15.26 GOLDBET ; 15.59 SPORTBET; 15.26 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X PRIMO TEMPO/X2 DC SECONDO TEMPO in Senegal-Marocco, Coppa d’Africa, ore 20:00