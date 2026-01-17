Pronostico Pescara-Modena: il risultato sta bene a entrambe

Pescara-Modena è una partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Il Pescara ultimo in classifica non ha nessuna intenzione di mollare la presa. C’è voglia dentro gli abruzzesi di prendersi qualcosa di importante, vale a dire la salvezza. E questa voglia si è vista contro la Juve Stabia in trasferta: un campo complicato e un pareggio acciuffato all’ultimo minuto di recupero. Qualcosa di sicuramente importante per il morale e anche per la classifica.

Domenica arriva il Modena di Sottil, una squadra in profonda crisi: dopo aver fatto il bello e il cattivo tempo nella prima parte di stagione, gli emiliani si presentano a questo appuntamento dopo tre sconfitte di fila – cinque nelle ultime sei – e una classifica che no, non si sta facendo preoccupante a dire il vero, ma che non è sicuramente bella come quella che abbiamo visto nel corso delle prime giornate. Il Pescara sa benissimo che se vuole raggiungere la salvezza deve mettere fieno in cascina, iniziare a vincere. E, anche se sarà sicuramente complicato contro i canarini, pensiamo che i biancoazzurri possano riuscire a prendersi un risultato positivo. Lo scatto d’orgoglio avuto in Campania è da tenere in considerazione, la voglia di andare a prendersi i punti sono un segnale che per forza di cose deve essere tenuto in considerazione. E noi lo teniamo in considerazione.

Come vedere Pescara-Modena in diretta tv e in streaming

Pescara-Modena, in programma domenica alle 15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video.

Il pronostico

L’orgoglio e la voglia di fare punti messi in campo dal Pescara contro la Juve Stabia nello scorso fine settimana ci spingono a dire che gli abruzzesi possono anche in questa giornata prendersi almeno un punto. Insomma, un pareggio pure al Modena potrebbe andare bene dopo le tre sconfitte di fila. Occhio alla possibilità che entrambe possano trovare la via della rete. Ci pare una quota altissima visti i numeri delle due squadre.

Le probabili formazioni di Pescara-Modena

PESCARA (5-3-2): Despanches; Corazza, Corbo, Brosco, Capellini, Letizia; Caligara, Valzania, Dagasso; Olzer, Di Nardo.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Gerli, Massolin, Zanimacchia; Di Mariano, Gliozzi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1