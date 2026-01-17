Pronostico Palermo-Spezia: stavolta la sfortuna non gira le spalle

Palermo-Spezia è una partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Un gol beccato all’ultimo secondo non ha permesso al Palermo, nello scorso fine settimana, di prendersi tre punti che sarebbero stati assolutamente meritati per quello visto in campo sul terreno di gioco del Mantova. Rimangono comunque sette, ad oggi, i risultati utili di fila della truppa di Filippo Inzaghi che guarda con grande voglia al match contro lo Spezia di Donadoni, una squadra in crescita che, però, ha perso degli elementi importanti in questo mercato, uno su tutti Esposito.

La sconfitta contro il SudTirol poi ha messo in evidenza in casa ligure quelli che sono i soliti problemi: parliamo di una squadra che non riesce in nessun modo a trovare quella continuità che serve e che paga a caro prezzo delle amnesia difensive che sin dalla prima giornata di questa stagione sono costate tantissimi punti. Una cosa questa che invita a nozze il Palermo che non ha il miglior attacco del campionato ma che ha la migliore difesa di tutta la cadetteria. Quindi per bucare i rosanero servirebbero uomini di categoria. Lo Spezia ce li ha, ovvio, ma in questo momento non gira nulla dentro la truppa di Donadoni o, per meglio dire, gira tutto poco. E questo è un fattore importante.

In ogni caso, e questo lo mettiamo per iscritto e ai “posteri l’ardua sentenza” da qui alla fine dell’anno saranno poche le partite che il Palermo perderà. Soprattutto in casa, Inzaghi, spinto da un Barbera che crede fortemente alla promozione, non sbaglierà quasi mai, figuriamoci in un match contro una squadra che lotta per la salvezza.

Come vedere Palermo-Spezia in diretta tv e in streaming

Palermo-Spezia, in programma domenica alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video.

Il pronostico

Palermo vincente dentro un match che dovrebbe vedere solamente la squadra di Pippo Inzaghi andare a segno. Ma già la quota “secca” dell’1 è da prendere assolutamente. Altissima, secondo noi, per quelli che sono i valori reali che scenderanno in campo.

Le probabili formazioni di Palermo-Spezia

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Vasic; Pohjanpalo.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Wisniewski, Hristov, Beruatto; Vignali, Nagy, Cassata, Kouda, Aurelio; Vlahovic, Di Serio.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0