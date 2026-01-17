Pronostico Getafe-Valencia: la quota è troppo alta per non prenderla

Getafe-Valencia è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

La pronosticabile vittoria in Coppa del Re – resa comunque facile da un ottimo atteggiamento in campo – ha permesso al Valencia di superare il turno e quindi di pensare positivo per il prossimo impegno in campionato sul campo del Getafe. I precedenti aiutano la squadra ospite a vivere questo match con un discreto interesse.

Sì, perché negli ultimi 4 scontri diretti gli ospiti non hanno mai perso (3 vittorie e un pareggio) e siccome i padroni di casa non è che vivano il loro migliore momento (non si vince da sei partite) c’è il profumo, anche se non è che si senta tantissimo, di un possibile colpo esterno. In ogni caso il Valencia ha bisogno di punti per tirarsi fuori da una situazione tutt’altro che tranquilla di classifica, anzi, assai complicata, visto che parliamo di una squadra al momento terz’ultima e quindi retrocessa.

E il Getafe sta meglio, molto meglio ovviamente. Ventuno punti non sono tantissimi, ma ci sono cinque squadre in mezzo con il posto che vorrebbe dire Segunda Division. Non ci pare esagerato dire che è complicato ritrovarsi a lottare da qui alla fine dell’anno per questo. Insomma, pure le motivazioni enormi che hanno gli ospiti potrebbero fare la differenza.

Come vedere Getafe-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Valencia, gara valida per la ventesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

La quota del pareggio è una delle più basse che ci sono in giro. La quota del GOL è una delle più alte del weekend. E se finisse X con entrambe a segno?

Le probabili formazioni di Getafe-Valencia

GETAFE (4-4-2): Soria; Kiko; Iglesias, Duarte, Rico; Alex Sancris, Milla, Arambarri, Martin; Liso, Javier Munoz.

VALENCIA (4-2-3-1): Dimitrievski; Foulquier, Tarrega, Copete, Vazquez; Pepelu, Guerra; Lopez, Almeida, Rioja; Beltran.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1