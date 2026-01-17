Pronostico Bologna-Fiorentina, da settembre un solo clean sheet: l’ex ne approfitta

Bologna-Fiorentina è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel recupero infrasettimanale con il Verona il Bologna ha messo le mani su una vittoria che in campionato mancava da tanto, troppo tempo. Il successo per 3-2 in casa degli scaligeri ha permesso agli uomini di Vincenzo Italiano di interrompere un digiuno che proseguiva da fine novembre e che, di fatto, ha impedito ai rossoblù di restare al passo delle squadre che stanno lottando per un posto nell’Europa che conta.

Qualche nota positiva era già emersa nella trasferta di Como, una settimana fa, con gli emiliani che, in dieci da metà ripresa, avevano sfiorato i tre punti in casa di una diretta concorrente, incassando il gol del definitivo 1-1 nei minuti finali. Insomma, il momento negativo sembra essere alle spalle: a Verona la retroguardia non sarà stata impeccabile – l’ultimo clean sheet risale proprio a novembre – ma perlomeno si sono rivisti quegli automatismi in fase di possesso palla a cui Orsolini e compagni nell’ultimo periodo ci avevano un po’ disabituati. Ottavo in classifica a quota 30 punti, il Bologna ora è chiamato a restare in scia alle due lombarde, Como e Atalanta, che oggi hanno rispettivamente quattro ed un punto in più, oltre a guardarsi le spalle dalla Lazio, minacciosa a -2.

La Viola è tornata a credere nella salvezza

I felsinei, all’alba di un nuovo tour de force – nella prossima settimana ritorna l’Europa League – tenteranno di mettere altri punti in cascina nel sentitissimo derby dell’Appennino con la Fiorentina, che arriva nel capoluogo emiliano affamata di punti salvezza.

I viola stanno dando la sensazione di aver cambiato marcia: dal roboante 5-1 con l’Udinese dello scorso 21 dicembre hanno perso solamente contro il Parma e sono imbattuti da tre gare di fila. Nelle ultime due giornate gli uomini di Paolo Vanoli si sono sfumare i tre punti prima contro la Lazio e poi contro il Milan, due match che alla vigilia apparivano proibitivi. Fatali, sia all’Olimpico sia al “Franchi”, i minuti di recupero: a Roma la Fiorentina si era fatta raggiungere in extremis da un calcio di rigore trasformato da Pedro, contro i rossoneri invece è stato Nkunku ad impedire ai gigliati di ottenere il terzo successo in campionato dopo quello con Udinese e Cremonese, entrambi conquistati tra le mura amiche (Viola ultima per rendimento in trasferta). Ciò che però conforta Vanoli è la qualità della prestazione: questa Fiorentina è una lontana parente di quella che poco più di un mese fa giaceva da sola in fondo alla classifica e che sembrava spacciata. Ora i toscani sono terzultimi, a -3 dalla salvezza.

Il tecnico viola dovrebbe lanciare dal 1′ il nuovo acquisto Brescianini, vicinissimo al gol nella sfida con il Milan. Sulla corsia destra sarà ballottaggio invece tra Parisi e Solomon. Poche novità anche per Italiano, che medita di confermare l’undici di Verona. Ancora assenti Cambiaghi, squalificato, Lucumì e Bernardeschi.

Come vedere Bologna-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Bologna-Fiorentina, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’ultima vittoria della Fiorentina al “Dall’Ara” è datata 2021, quando sulla panchina viola sedeva ancora Italiano, oggi avversario. Nelle successive trasferte nella vicina Bologna, invece, i toscani hanno rimediato tre sconfitte consecutive. Innegabile la crescita (atletica e psicologica) di De Gea e compagni nell’ultimo mese dopo un autunno a dir poco disastroso: con ogni probabilità la Fiorentina riuscirà a creare grattacapi anche ai rossoblù in una gara che potrebbe rivelarsi più equilibrata del previsto. Quasi certamente però la squadra di Italiano troverà la via del gol contro una delle difese più perforate del torneo e che da settembre in poi ha tenuto la porta inviolata solamente in un’occasione.

Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Kean.

La Fiorentina riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1