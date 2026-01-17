Pronostico Atletico Madrid-Alavés: la vittoria è scontata

Atletico Madrid-Alaves è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Non succederà una terza volta. No, se negli ultimi due scontri diretti tra queste due formazioni l’Alaves è riuscito a strappare un pareggio, stavolta il compito è assai più complicato e ci sono delle grosse possibilità che l’Atletico Madrid, al momento quarto in classifica, possa riprendere la corsa in campionato per cercare non solo di avvicinarsi al terzo posto, ma anche a quelle che stanno davanti.

Il mercato a Simeone ha portato via Raspadori – che come sappiamo è passato all’Atalanta – ma la rosa della sua squadra rimane di assoluto valore. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid nella semifinale di Supercoppa, almeno in Coppa del Re sul campo del Deportivo la Coruna è arrivata un’affermazione. Non del tutto convincente, ma dopo due partite i Colchoneros sono pure tornati a non subire gol: ricordiamoci che parliamo infatti della migliore difesa del campionato insieme al Real Madrid e al Villarreal, il solito punto importante della truppa di Simeone.

Detto questo, contro un Alaves in piena lotta per la retrocessione – e che in campionato non vince da 4 partite – il compito per i madrileni sembra agevole. Niente di particolare. Niente ci così grosso da non poter essere superato con una prestazione da Atletico. Simeone non vuole lasciare nulla al caso, ha bisogno di una vittoria per non perdere ulteriore terreno da quelle davanti e sente pure la possibilità di avvicinare un Real in profonda crisi e che ha cambiato allenatore. Magari non ci riuscirà subito, ma a lungo andare la stabilità del suo lavoro potrebbe fare la differenza.

Come vedere Atletico Madrid-Alaves in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Alaves, gara valida per la ventesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15

Ci sta eccome una vittoria dell’Atletico Madrid dentro un match da una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Alaves

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Baena; Griezmann, Alvarez.

ALAVES (4-1-4-1): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco; Vicente, Ibanez, Guiridi, Alena; Martinez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0