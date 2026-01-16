Pronostico Real Madrid-Levante: Arbeloa già criticato

Real Madrid-Levante è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

C’è un’immagina vista sui social che rende l’idea di come cambi da un giorno all’altro essere alla guida del Real Madrid: Arbeloa, il nuovo allenatore dei Blancos che ha preso il posto di Xabi Alonso, prima è sorridente, nel giorno dell’annuncio, poi quando perde contro l’Albacete in Coppa sembra aver perso diversi anni di vita. Le critiche non sono mancate, ma un debutto così complicato nessuno se l’aspettava.

Il Real ha perso la partita in contropiede dopo aver pareggiato al 90esimo ed è stato eliminato. Incredibile quello che è successo. E adesso contro il Levante siamo già (ma forse è esagerato) al dentro o fuori. Ora, non vorremmo essere oggi nei panni di Arbeloa (ma solo per oggi) perché sa benissimo di giocarsi tutti contro una squadra che penultima in classifica e che sogna il colpaccio. Se c’è riuscita una formazione di Serie B perché non dovremmo riuscirci noi? Questo si staranno domandando da quelle parti.

Ovvio che sarà un match totalmente diverso e che in questo caso mette dei punti pesantissimi in palio per la classifica. Il Real è costretto a rincorrere (ha quattro punti in meno) un Barcellona fresco vincitore anche della Supercoppa che è costata appunto la panchina a Xavi. Crediamo che ci sarà una forte reazione di una squadra: le responsabilità, e non poteva che essere così, se le sono prese immediatamente i calciatori scesi in campo. Ma adesso pure da loro tutto il Bernabeu si aspetta una risposta.

Come vedere Real Madrid-Levante in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Levante, gara valida per la ventesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14.

Il pronostico

Il Real Madrid tornerà sicuramente alla vittoria dopo due pesantissime sconfitte. C’è da riprendere un cammino in campionato che deve portare, o cercare di farlo, alla rimonta nei confronti del Barcellona.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Levante

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Asensio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Pampin; Martinez Andres, Arriaga; Tunde, Alvarez, Losada; Romero.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1