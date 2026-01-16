Pronostico Osasuna-Real Oviedo: sfruttato il fattore campo

Osasuna-Real Oviedo è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Contro la squadra ultima in classifica e che vede sempre di più allontanarsi la possibilità di raggiungere la salvezza, l’Osasuna potrebbe sfruttare il fattore campo – cosa fatta per larghissima parte di questa stagione – per mettersi quasi al sicuro dal rischio retrocessione. O, per meglio dire, cercare di allontanarsi un poco.

Solamente due sconfitte interna per l’Osasuna: contro Real Sociedad e Celta Vigo. Poi solo sorrisi per i tifosi che hanno spinto sin dalla prima giornata confermando che questo campo è sempre difficile. Inoltre, con “soli” 22 gol subiti, i padroni di casa sono una delle difese meno battute di tutta la Liga, sicuramente la squadra migliore rispetto a quelle che hanno iniziato la loro stagione con un solo obiettivo, vale a dire quello di raggiungere nel minor tempo possibile la salvezza. E se dall’altro lato ci mettiamo il fatto che il Real Oviedo, dopo 19 giornate, non ha ancora raggiunto la doppia cifra per quanto riguarda i gol fatti (sono solamente 9 al momento), evidente che il pronostico non possa che pendere da un solo lato, quello dei padroni di casa. Che sì, con una vittoria si tirerebbero quasi fuori del tutto da questa situazione.

Come vedere Osasuna-Real Oviedo in diretta tv e streaming

La sfida Osasuna-Real Oviedo, gara valida per la ventesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Osasuna è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.63 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Osasuna vincente, sfruttando il fattore campo e sfruttando il mal di gol della squadra ospite. Sempre più ultima in fondo alla classifica.

Le probabili formazioni di Osasuna-Real Oviedo

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galan; Moncayola, Torro; Garcia, Oroz, Munoz; Budimir.

REAL OVIEDO (4-2-3-1): Escandell; Ajijado, Costas, Carmo, Alhassane; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Chaira; Fores.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0