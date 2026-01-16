Pronostico Napoli-Sassuolo: ultimi sei precedenti senza storia

Napoli-Sassuolo è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un’altra emiliana per Antonio Conte ed il suo Napoli, fermato clamorosamente dal Parma nel recupero infrasettimanale e scivolato a -6 dall’Inter. I partenopei mercoledì scorso sono andati a sbattere sul muro innalzato dal tecnico dei ducali Carlos Cuesta, senza riuscire a buttarlo giù (0-0). Un pareggio, il terzo di fila, che ha un sapore completamente diverso rispetto a quello che i campioni d’Italia in carica avevano ottenuto tre giorni prima, strappando un punto importante – e dal peso specifico completamente diverso – nello scontro diretto con i nerazzurri di Cristian Chivu (2-2).

La sfida con i gialloblù ha invece dimostrato quanto questo Napoli sia volubile, capace di offrire prestazioni incredibili, in particolar modo nei big match, per poi perdere punti per strada contro avversari ampiamente alla portata.

Prima dell’Inter, infatti, la squadra di Conte non era andata al di là di un pareggio pure contro il Verona (2-2). E, tornando ancora più indietro, al mese di dicembre, Di Lorenzo e compagni sprecarono un’altra enorme occasione nella trasferta di Udine, piegati 1-0 dai bianconeri. Discontinuità che adesso rischia di essere un duro colpo per le ambizioni scudetto degli azzurri, costretti a battere il Sassuolo per provare a rimettersi in carreggiata. I neroverdi vengono da due sconfitte di fila senza segnare neanche un gol (Juventus e Roma) e cercheranno di evitare la terza contro un’altra big. La vittoria, in ogni caso, manca da inizio dicembre e nelle ultime sei giornate la squadra di Fabio Grosso, evidentemente un po’ sazia dopo aver oltrepassato quota 20 punti, si è rilassata. Per adesso il Sassuolo non ha particolari assilli di classifica ma tirare i remi in barca già a gennaio potrebbe essere rischioso.

Come vedere Napoli-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Sassuolo, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “No Gol” è quotato a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.61 su Sportbet. La vittoria del Napoli è quotata invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Napoli ha ottenuto sei vittorie nelle ultime sei sfide con il Sassuolo, non segnando mai meno di due gol ed incassandone appena due nel suddetto parziale. La squadra di Conte ha bisogno come il pane dei tre punti dopo aver perso quota in classifica e soprattutto dopo essere scivolata a -6 dall’Inter. Contro i neroverdi i campioni d’Italia dovrebbero tornare al successo in una gara in cui riusciranno pure a tenere la porta inviolata: il Sassuolo, con due gol realizzati nelle ultime cinque, sta vivendo un momento di appannamento dal punto di vista offensivo.

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté.

Il Sassuolo riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-0