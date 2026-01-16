Pronostico Maiorca-Athletic Bilbao: parte una “nuova” stagione

Maiorca-Athletic Bilbao è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Esiste un dato, in questa prima parte di Liga che riguarda il Maiorca, e che è impressionante: in 12 occasioni su ventuno giornate, i padroni di casa hanno subito la rete che ha aperto il match e solamente in una occasione hanno ribaltato e in 3 poi hanno pareggiato. Il conto, quindi, è di otto sconfitte.

Un punto sopra la zona retrocessione per la squadra padrona di casa contro un Bilbao in crisi d’identità quest’anno: nove punti di distacco dal Betis che occupa l’ultima posizione utile per l’Europa non era qualcosa di preventivabile all’inizio dell’anno e, anche se oggettivamente ci sarebbe pure il tempo di venirne fuori e quindi andare a prendersi qualcosa di importante, è tutt’altro che semplice. Il Bilbao non sta riuscendo in nessun modo a dare quella continuità nei risultati che hanno caratterizzato le passate stagioni: e anche contro il Cultural Leonesa in Coppa del Re ha vinto solamente ai rigori. Sì, probabilmente l’impegno è stato preso alla leggere, ma è evidente che questo non può succedere nel match in programma sabato pomeriggio.

Come vedere Maiorca-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Maiorca-Athletic Bilbao, gara valida per la ventesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.00 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Potrebbe iniziare una “nuova” stagione per l’Athletic Bilbao, una squadra che ha bisogno di prendersi una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni. Quindi ci sta l’affermazione esterna ma se volete proprio andare sul sicuro il segno GOL ci pare proprio clamoroso ed è quotato altissimo.

Le probabili formazioni di Maiorca-Athletic Bilbao

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Valjent, Kumbulla, Mojica; Mascarell, Samu Costa; Sanchez, Virgili, Lato; Muriqi.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Jaurigezar, Rego; Berenguer, Sancet, N.William; Williams.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2