Pronostico Betis-Villarreal: non le possono vincere tutte

Betis-Villarreal è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Solamente Atletico Madrid e Barcellona sono passate in questa stagione sul campo del Betis. Ma i punti dei padroni di casa sono sempre 29, a differenza dei 41 del Villarreal, terzo in classifica, una delle migliori squadre fino al momento della Liga.

Un cammino magico quello degli uomini di Marcelino, decisamente al di sopra delle aspettative. E prima o poi un momento di flessione ci deve essere, per forza. Non è che questa squadra le può vincere tutte. Potrebbe essere questa l’occasione? Di certo quando questi due club si sono affrontati abbiamo sempre assistito a delle partite equilibrate. Negli ultimi incroci però in Andalusia il Villarreal (negli ultimi due incroci) ha avuto la meglio. Ed è anche questo un numero da tenere in considerazione. Pensare di andare a vincerne tre su tre su uno dei campi più complicati della Liga ci pare esagerato per tutti. C’è da dire che segnali di flessione ne sono arrivati (tre sconfitte di fila alla fine dell’anno scorso) ma il sottomarino giallo si è ripreso subito vincente le due gare del 2026.

Ma ribadiamo il concetto: questa squadra le può vincere tutte? No, crediamo di no, quindi ci sono delle ottime possibilità che i padroni di casa possano realmente uscire con un risultato positivo.

Come vedere Betis-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Villarreal, gara valida per la ventesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3..40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

La certezza che possiamo immaginare è che entrambe in questa partita riusciranno a trovare la via della rete. E occhio al pareggio, per tutto quello che abbiamo messo nero su bianco prima è evidente che sia il risultato più probabile che possa venire fuori.

Le probabili formazioni di Betis-Villarreal

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez; Altimira, Deossa; Antony, Lo Celso, Riquelme; Bakambu.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Comesana, Moleiro; Perez, Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0