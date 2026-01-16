Pronostici Cagliari-Juventus: marcatore e tiri in porta

Cagliari-Juventus, le dritte riguardanti il possibile marcatore e i tiratori della sfida dell’Unipol Domus Arena

In risalita in campionato e con il morale a mille per il filotto di risultati utili consecutivi maturato nelle ultime settimane, la Juventus affronta il Cagliari con la volontà di mettere nuovi, pesantissimi punti in cascina. La sfida in terra isolana, però, non può non nascondere delle insidie per la creatura di Spalletti che, dal canto suo, sta acquisendo una fisionomia sempre più definita.

E chissà che a far svoltare il match non sia nuovamente Kenan Yildiz. Già decisivo all’andata con due gol che di fatto hanno dato l’abbrivio per la rimonta in campionato dei bianconeri, il numero 10 della “Vecchia Signora” sta portando su di sé il peso di un attacco che non può prescindere dalle sue giocate.

Con gli ospiti che proveranno sin da subito ad imporre il proprio ritmo, Yildiz non dovrebbe faticare più di tanto a salire in cattedra con tutta la sua classe: l’opzione “Quasi Marcatore plus” è piuttosto intrigante.

Cagliari-Juventus, il pronostico sui possibili tiratori

Rinfrancato dai due gol consecutivi messi a segno Sassuolo e Cremonese, Jonathan David vuole confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime apparizioni. Sempre più ficcante, il bomber canadese dovrebbe riuscire a scoccare almeno due tiri verso lo specchio di porta avversario.

Per chiudere, da non trascurare altri due nomi particolarmente intriganti alla voce tiratori: da una parte Sebastiano Esposito (a segno all’andata dove si rese protagonista di una prestazione esaltante), dall’altra Weston McKennie, il vero uomo del momento in casa bianconera.

Yildiz quasi marcatore plus; Jonathan David Over 1,5 tiri in porta plus; McKennie ed Esposito Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 13,54 su Goldbet.