Pronostico Reggiana-Cesena: servono punti per muovere la classifica

Reggiana-Cesena è una partita della ventesima giornata di Serie B e si gioca sabato alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Due sconfitte di fila per il Cesena, addirittura quattro per la Reggiana. No, a questo derby emiliano-romagnolo gli uomini di Michele Mignani e quelli di Davide Dionigi non ci arrivano certo in forma smagliante. Anzi. Chi sta peggio, però, sono i granata, ora di nuovo troppo vicini alla zona retrocessione. La Reggiana ha incassato cinque ko nelle ultime sei e da ottobre in poi ha vinto una sola partita: in soldoni, Rozzio e compagni negli ultimi tre mesi hanno “rovinato” il buon avvio di stagione, complicandosi la vita.

Una settimana fa al Mapei Stadium è stato nuovamente terra di conquista, per la terza volta consecutiva. A portare via i tre punti da Reggio Emilia è toccato al Venezia: i lagunari ad inizio ripresa avevano già ipotecato il successo realizzando il gol del 3-1 e non hanno corso grossi rischi neppure quando, a venti minuti dalla fine, sono rimasti in 10 uomini.

Il margine sulla quintultima, nonché sulla zona playout, adesso è di appena tre lunghezze: chi ipotizzava un campionato tranquillo, magari con ambizioni di playoff, per il momento si deve ricredere. Il Cesena invece ha perso parecchio terreno nei confronti delle concorrenti per un posto nella postseason, scivolando al sesto posto, a -7 dal secondo e dalla promozione diretta. I bianconeri hanno iniziato il 2026 così come avevano concluso il 2025: prima della sosta avevano perso lo scontro diretto con il Catanzaro (2-0), sabato scorso c’ha pensato l’Empoli a ridimensionare ulteriormente la squadra di Mignani, rimasta pure a secco di gol per la seconda partita di fila.

La Reggiana fece a sorpresa il colpaccio al “Manuzzi” nel derby d’andata, andato in scena lo scorso ottobre: Tavsan e Portanova nel giro di pochi minuti ribaltarono il vantaggio bianconero di Ciervo. Entrambe stavolta hanno necessità di fare punti per venire fuori dalla crisi: un pareggio potrebbe far comodo per tornare quantomeno a muovere la classifica. Il Cesena stavolta dovrebbe riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta: al Mapei Stadium, del resto, i bianconeri non perdono dal 2009.

Le probabili formazioni di Reggiana-Cesena

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Rozzio, Quaranta; Libutti, Reinhart, Charlys, Bozzolan; Girma, Portanova; Gondo.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Francesconi, Berti, Frabotta; Blesa, C. Shpendi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1