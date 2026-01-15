Pronostico Racing Santander-Barcellona: altra Coppa in vista

Racing Santander-Barcellona è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

Ha fatto decisamente scalpore in Spagna l’eliminazione del Real Madrid per mano dell’Albacete. Una sconfitta che, ovviamente, non solo apre le porte ad una vittoria di un’altra squadra in Coppa del Re, ma le apre soprattutto alla vittoria del Barcellona di Flick che adesso, dopo la conquista della Supercoppa, vede da vicino un altro trofeo.

Non crediamo proprio che i catalani possano cadere come ha fatto Arbeloa, al debutto sulla panchina del Real Madrid, sul campo di una squadra di Segunda Division. Nonostante, e c’è da dirlo, Il Racing Santander sia primo in classifica e quindi una formazione costruita per vincere. Ma non può fare paura al Barcellona che, oggettivamente, dopo aver pure visto cosa è successo ai Blancos, non ha nessuna intenzione di prendersi dei rischi inutile affrontando il match la gara con superficialità. Non verrebbe perdonato a questa squadra che vuole vincere tutto durante l’anno. Non verrà perdonato ad un gruppo di giocatori che vuole a tutti i costi competere per tutti i trofei che ogni anno vengono messi in palio.

Nonostante quello che sarà un pizzico di turnover, anche corretto per via dei molteplici impegni, Flick manderà comunque in campo una formazione altamente competitiva che si prenderà il passaggio del turno.

Come vedere Racing Santander-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Racing Santander-Barcellona, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re è in programma giovedì 15 gennaio alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.52 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Barcellona vincente dentro una gara da almeno tre reti complessive. In questo caso la combo ci pare scritta.

Le probabili formazioni di Racing Santander-Barcellona

RACING SANTANDER (4-2-3-1): Ezkieta; Mantilla, Gonzalez, Ramon, Salinas; Gueye, Puerta; Martin, Canales, Vicente, Lozano.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Casado, Garcia, Araujo, Torrente; Bernal, Pedri; Bardghji, Olmo, Fermin; Rashford.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-4