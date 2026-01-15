Pronostico Pisa-Atalanta: quarta vittoria di fila nel mirino

Pisa-Atalanta è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Marcia sempre più veloce l’Atalanta di Raffaele Palladino. Da quando in panchina c’è l’ex tecnico della Fiorentina la Dea ha cambiato pelle e viaggia quasi ai ritmi a cui ci aveva abituati durante l’irripetibile gestione Gasperini. Tutt’altra cosa rispetto a quanto visto nei primi mesi della nuova stagione con Ivan Juric al timone. Delle 12 partite disputate dal cambio di guida tecnica i nerazzurri ne hanno vinte nove tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Le uniche sconfitte sono arrivate con Napoli, Inter e Verona (soprendente solo quella con gli scaligeri).

De Ketelaere e Pasalic, nello scorso fine settimana, hanno regalato a Palladino la terza vittoria di fila: infilzato 2-0 il Torino a Bergamo, al termine di un match in cui il successo non è apparso mai realmente in discussione. L’impatto dell’allenatore campano è misurabile principalmente nella fase di non possesso: l’Atalanta è cresciuta tantissimo nella propria metà campo e quello contro i granata è stato il terzo clean sheet consecutivo, il quarto nelle ultime sei. Una Dea che concede poco, insomma, che sa soffrire e poi pungere quando serve, anche perché lì davanti la qualità non manca. Il club nel frattempo ha battuto un colpo anche nel calciomercato invernale, soffiando un giocatore duttile e versatile come Raspadori alla Roma: sembrava fatta con i giallorossi ed invece l’ex Napoli (22 milioni più bonus) si trasferirà in Lombardia alla corte di Palladino.

Nel primo anticipo della ventunesima giornata l’Atalanta proverà ad approfittare delle difficoltà del Pisa, fanalino di coda del torneo, per continuare a scalare posizione ed avvicinarsi alla zona Europa.

I toscani invece restano i principali candidati alla retrocessione in B: la vittoria manca da oltre due mesi – a malapena quattro punti nelle ultime nove giornate – ma ciò che sta penalizzando gli uomini guidati da Alberto Gilardino è soprattutto l‘incapacità di sfruttare il fattore campo. Il Pisa ha sì vinto l’unica partita davanti ai propri tifosi ma l’apporto offensivo tra le mura amiche è stato pressocché nullo. Appena un gol realizzato in 10 gare all’Arena Garibaldi. In trasferta, invece, le cose sembrano andare leggermente meglio: nell’ultimo turno è arrivato il terzo pareggio di fila fuori casa (2-2 a Udine). Gilardino contro l’Atalanta sarà senza capitan Caracciolo, squalificato. In attacco riecco la coppia Meister-Moreo, sostenuta da Tramoni. Dall’altro lato, Palladino ritrova Kossounou, rientrato dalla Coppa d’Africa.

Come vedere Pisa-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Pisa-Atalanta è in programma venerdì alle 20:45 all’Arena Garibaldi di Pisa e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Pisa-Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta è quotata a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.82 su Sportbet.

Il pronostico

Quest’Atalanta ha tutto per fare il colpaccio a Pisa ed allungare la striscia vincente. Palladino punterà di nuovo sulla difesa: per una squadra che fa molta fatica a fare gol come quella toscana si prospetta una serata complicata, l’ennesima davanti al proprio pubblico. Ipotizziamo un match da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Pisa-Atalanta

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Calabresi, Coppola, Canestrelli; Leris, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni; Meister, Moreo.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1